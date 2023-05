Weiningen Rebblüten sollen sich pünktlich zum Dorffest öffnen Das beliebte Weininger Rebblüetefäscht geht diesen Juni in die 26. Runde. Auf dem Programm stehen Kutschenfahrten, Feuerkünstler, eine Outdoor-Kegelbahn und vieles mehr.

Jakob Haug, OK-Präsident und Rebbauer, freut sich besonders über die guten Wetteraussichten für das Fest und die Reben. Bild: Andrea Zahler

Vom 16. bis 18. Juni findet das 26. Weininger Rebblüetefäscht statt. «Es liegt uns am Herzen, dass wir alle zusammen ein gemütliches Dorffest feiern können», meint der Weininger OK-Präsident Jakob Haug. Das Rebblütenfest sei der ideale Anlass, um mit Freunden und der Familie eine gute Zeit zu haben.

Gute Wetteraussichten fürs Fest und für die Reben

Haug ist selber Rebbauer und Landwirt. Er freut sich vor allem über das sich positiv entwickelnde Wetter. Einerseits bietet das sommerliche Wetter eine ideale Basis zum Feiern, andererseits würden die Reben dadurch pünktlich zum Anlass ihre Blüte entfalten, meint er. «Der bisher kalte und regnerische Frühling dämpfte das Wachstum der Reben stark. Momentan sind sie nur halb so gross wie letztes Jahr um diese Zeit», erzählt Haug. Nun hoffen die Rebbauern auf sonniges und trockenes Wetter.

Die Reben werden dieses Jahr pünktlich zum Fest blühen. Bild: Andrea Zahler

Wie jedes Jahr werden die Weininger Rebbauern ihre besten Tropfen zum Degustieren anbieten. «Der schöne Sommer im Jahr 2022 brachte einen vielversprechenden Wein hervor, den wir dieses Jahr vorstellen können», verrät Haug.

Das Organisationskomitee steckt bereits seit letztem November in den Vorbereitungen für das diesjährige Fest. Es stellt im Namen der Rebberggenossenschaft den Anlass auf die Beine. Dieses Jahr sorgen die beiden neuen OK-Mitglieder Witta Wette und Moritz Lüthi für frischen Wind.

Ein Mix aus neuen und alten Beizen

Das Fest geht am Freitag, 16. Juni, um 18.30 Uhr mit den Beizen, der Chilbi und der Weindegustation los. Elf Festbeizen und verschiedene Bars laden zum Verweilen ein. Neu sind in diesem Jahr die Beiz Pepito, organisiert vom 250er Networking Club, sowie Godis Winzerbar vom Bauernhof Werffeli in Weiningen dabei. Auf die Gäste wartet eine kulinarische Vielfalt: von Fischknusperli über Halloumi Fries bis hin zu thailändischen Currys. Zudem bietet fast jede Beiz eine eigene Band oder einen DJ. Das Festgelände zieht sich quer durchs Dorf, die Lokalitäten reihen sich wie gewohnt entlang der Badener- und der Dietikonerstrasse. Offiziell eröffnet wird das Fest um 19 Uhr mit dem Umzug der Trychler aus Dietikon.

Das Fest wird im ganzen Dorf stattfinden, die Dietikoner- und Badenerstrasse werden für das Festwochenende gesperrt. Bild: Andrea Zahler

Haug beobachtet zufrieden, wie auch die jüngere Generation die Tradition übernimmt und Initiative ergreift. So wird von den Jungen die Schnäggeen-Lounge dieses Jahr als Erweiterung zur Schnäggeen-Beiz organisiert. Aber auch der Chuästall-Club wird von einer neuen Mannschaft übernommen und verspricht noch mehr Club-Atmosphäre.

Für die Kinder tritt Bruno Hächler auf

Am Rebblüetefäscht ist für jede Altersklasse etwas dabei: Auf die Kleinen warten zum Beispiel Kinderschminken, Ponyreiten, Chilbi und Geschichtenerzählen. Daneben soll ein riesiger Sandhaufen zu Spiel und Spass einladen. Als Highlight singt und erzählt der Schweizer Kinderliedermacher und Kinderbuchautor Bruno Hächler für die Kinder.

Die Erwachsenen dürften auf kulturelle Beiträge wie beispielsweise die 1950er-Musik der Band The Rockabilly Bones oder ein Unplugged-Saturday-Night-Abend mit «4elle» gespannt sein. Am Sonntag, 18. Juni, werden unter dem Motto «Hot Rods & Classic Bikes» alte Motorräder und Oldtimer auffahren. Daneben finden auf dem Festareal schottische Highland-Games statt.

Dieses Jahr wird zudem gleich doppelt gefeiert – in Weiningen und in Schlieren: «Wir haben eine sehr angenehme, nachbarschaftliche Zusammenarbeit mit dem Schlierefäscht ‹Schliere lacht›. Im September wird Weiningen dort als Gastgemeinde vertreten sein, und so freuen wir uns sehr, das Schlierefäscht mit einem eigenen Infostand auch am Rebblüetefäscht begrüssen zu dürfen», sagt Haug.

Der Gottesdienst zeigt eine andere Seite des Fests

Nach dem hohen Interesse an den Rundfahrten im historischen Postauto in der jüngeren Vergangenheit werden dieses Jahr Rundfahrten in Pferdekutschen angeboten: «Mit den zwei PS sind wir dieses Jahr deutlich ökologischer unterwegs», sagt Haug mit einem Augenzwinkern.

Apropos Tiere: Ein Säulirennen findet dieses Jahr keines statt. Attraktionen gibt es gleichwohl mehr als genug. So wird zum Beispiel von der Pfadi Altberg eine Outdoor-Bowling-Bahn organisiert. Daneben sorgen Strassen- und Feuerkünstler für Stimmung bei Tag und Nacht. Auftritte der Musikschule Limmattal, der Weininger Schülerband sowie weiterer Musikgruppen sollen das Publikum ebenfalls unterhalten.

Haug freut sich nicht zuletzt auch auf den ökumenischen Rebberg-Gottesdienst. Dieser findet traditionsgemäss am Sonntag statt. «Der mit Violinen untermalte Gottesdienst zeigt eine ganz andere Seite des Fests: nämlich eine ruhige, nachdenkliche und tiefgründige Atmosphäre.»