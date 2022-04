Weiningen Oberstufenschule will ausbauen – Volk stimmt über 12,5 Millionen Franken ab So soll das gemeinsame Schulhaus für Weiningen, Unterengstringen, Geroldswil und Oetwil erweitert werden.

Wo heute die Spielwiese ist, sind nun der neue Pausenhof und der Neubau aus Beton und Holz geplant. Visualisierung: zvg

Die Limmattaler Schülerzahlen steigen seit Jahren. Das gibt der Baubranche viel zu tun. Nun muss auch die Oberstufenschulgemeinde Weiningen ausbauen, die neben dem Rebbaudorf auch Unterengstringen, Geroldswil und Oetwil umfasst. Für die Projektierung hatte die Kreisgemeindeversammlung vor vier Jahren 250'000 Franken genehmigt. An einer Infoveranstaltung am vergangenen Montagabend im Saal des Oberstufenschulhauses an der Badenerstrasse in Weiningen wurde das Bauprojekt vorgestellt. Es kostet 12,47 Millionen Franken. Am 15. Mai stimmt das Volk von Weiningen, Unterengstringen, Geroldswil und Oetwil über den Baukredit ab.

Dieser grosse Brocken könnte sich noch jahrelang in den Finanzen der Oberstufenschulgemeinde Weiningen niederschlagen. Der heutige Steuerfuss von 18 Prozent soll per 2024 auf 20 Prozent erhöht werden und per 2027 auf 22 Prozent – so sieht es die aktuelle Finanzplanung der Oberstufe vor. Dank der Steuererhöhungen soll das Eigenkapital der Oberstufenschulgemeinde langfristig im grünen Bereich bleiben, nämlich bei etwas weniger als einer Million Franken. Für Gegner von Steuererhöhungen gibt es aber noch Hoffnung. Denn in ihrem beleuchtenden Bericht zur Abstimmungsvorlage schreibt die Oberstufenschulpflege:

«Sofern sich der Trend der vergangenen Jahre mit überdurchschnittlich guten Ergebnissen fortsetzt, kann von einem besseren Szenario ausgegangen werden.»

Letzteres ist auch der Grund, wieso nicht schon für 2023 eine Erhöhung des Steuerfusses angepeilt wird.

Beton, Holz und Fotovoltaik

Das Bauprojekt soll die Anforderungen des Lehrplans 21 erfüllen. Es sieht einen Erweiterungsbau mit acht Klassenzimmern vor. Dazu kommen Gruppen-, Neben- und Aufenthaltsräume sowie zwei Schulküchen. Das Erdgeschoss ist in Massivbauweise mit Beton geplant und die beiden Geschosse darüber als Holzelementbau. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage vorgesehen. Zwischen dem Neubau und dem schon bestehenden Schulhaus soll ein Pausenhof entstehen. Der Neubau und der neue Pausenplatz kommen im nördlichsten Teil des Schulareals zu liegen, wo sich heute die Spielwiese befindet (unterhalb der Schützenmurstrasse). Zum Bauprojekt gehören unter anderem auch die Sanierung des Turnhallendachs und Umbauten an den bestehenden Gebäuden.

Neben der Oberstufenschulpflege und der Rechnungsprüfungskommission empfehlen auch die Gemeinderäte der vier politischen Gemeinden, den Baukredit zu genehmigen.