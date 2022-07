Weiningen Nun wird das Portalschild betoniert – der Rohbau der Überdeckung bei der dritten Gubriströhre wird damit weitgehend abgeschlossen Am Freitag wird über der Ausfahrt der dritten Röhre des Gubristtunnels in Weiningen das Portalschild betoniert. Die Arbeiten beginnen bereits um 5 Uhr morgens.

Die Holzschalung für die anstehende Betonierung des Portalschilds am Freitag ist bereits an der dritten Röhre des Gubristtunnels in Weiningen montiert. Bundesamt Für Strassen

Am Freitag beginnen die Arbeiten auf der Gubrist-Baustelle in Weiningen früher als üblich. Dann wird das Portalschild, ein etwa sechs Meter hoher, leicht nach vorn zur Autobahn geneigter Betonträger mit integrierten Lärmschutzelementen, über der Ausfahrt der dritten Röhre des Gubristtunnels betoniert. Der Rohbau der Überdeckung bei der dritten Röhre wird damit weitgehend abgeschlossen. Um trotz der hohen Temperaturen eine optimale Betonqualität zu erreichen, wird der Beginn des Einbaus in die frühen Morgenstunden verlegt. Die Betonarbeiten beginnen um 5 Uhr morgens und dauern voraussichtlich bis am frühen Nachmittag an, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung schreibt.

Eine Strassensperrung wird es nicht geben. Jedoch muss mit erhöhtem Verkehrslärm gerechnet werden. Laut Julian Räss, Mediensprecher des Astra, sind die Betonarbeiten selbst zwar nicht besonders lärmintensiv. Um die Betonqualität zu gewährleisten, sei jedoch ein kontinuierlicher Nachschub an Frischbeton notwendig. Vor allem in den Morgenstunden sei deshalb mit einem gewissen Mehrverkehr durch die Lastwagenanlieferungen zu rechnen, sagt Räss.

Am Tunnel ist bereits eine Holzschalung montiert, die als Gussform für den Frischbeton dient. Der durch die Lastwagen angelieferte Beton wird in die Schalung gefüllt und härtet dann beim anschliessenden Trocknen aus.

Anfang 2023 soll die dritte Röhre im Gubrist eröffnet werden

Die Hauptarbeiten an der Überdeckung über der neuen dritten Fahrbahn in Weiningen begannen im August 2021. «Die Fertigstellung der Überdeckung über der dritten Röhre ist eine Voraussetzung für deren Eröffnung Anfang 2023», sagt Räss. Zu den wichtigsten noch ausstehenden Arbeiten im Bereich der Überdeckung würden dabei die Fertigstellung der Fahrbahn sowie der technischen Anlagen gehören, sagt er.

Der Bau der dritten Tunnelröhre durch den Gubrist ist bereits im Jahr 2016 gestartet. Er ist Teil des Ausbaus der Nordumfahrung Zürich, die zu den am stärksten befahrenen Strassenabschnitten in der Schweiz gehört. Die Autobahnstrecke zwischen dem Limmattalerkreuz und der Verzweigung Zürich Nord wird deshalb durchgehend auf zweimal drei Fahrstreifen ausgebaut. Das Trassee zwischen Gubrist Ost und Zürich-Nord wurde dabei bereits im März 2020 fertiggestellt. Mit dem Ausbau soll der heutige Engpass auf der Nordumfahrung beseitigt werden.

Nach der Eröffnung der neuen dritten Röhre durch den Gubrist ist geplant, von 2023 bis 2027 nacheinander die beiden bestehenden Röhren zu sanieren und die Überdeckung fertigzustellen. Das Portalschild über den Tunnelportalen in Weiningen werde dabei jeweils am Ende der beiden Bauetappen erweitert, sagt Räss.

Nach der Fertigstellung des Vorhabens soll der Verkehr in der ersten und zweiten Röhre auf insgesamt vier Fahrstreifen Richtung St.Gallen und auf drei Fahrstreifen in der neuen dritten Röhre Richtung Bern verkehren.