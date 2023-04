Weiningen Nun rollt der Verkehr durch die dritte Röhre – aber eine Spur ist noch gesperrt Am Donnerstagmorgen kurz vor 4 Uhr wurde der neuste Teil des Gubristtunnels dem Verkehr übergeben. Wie es nun weitergeht.

Noch sind erst zwei von drei Spuren in der dritten Röhre des Gubristtunnels befahrbar. zvg/Bundesamt für Strassen Astra

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die dritte Röhre des Gubristtunnels in Betrieb genommen, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) ein paar Stunden später mitteilte. Der Verkehr durch die neue Röhre fliesst in Richtung Bern.

Allerdings stehen dem Verkehr noch nicht alle drei Fahrspuren in der neuen Röhre zur Verfügung, sondern nur zwei. Eine Spur ist noch mit rot-weissen Signalisationselementen abgesperrt. Der Grund dafür sind Entwässerungs-, Belags- und Fundationsarbeiten, die noch nicht erledigt sind. Für diese werden in Weiningen noch Bauflächen benötigt.

Astra bittet um erhöhte Aufmerksamkeit

Das Bundesamt für Strassen mahnt zur Vorsicht in der neuen Röhre. Aufgrund der neuen Verkehrsführung und der neuen Signalisation bittet das Astra in seiner Mitteilung «um erhöhte Aufmerksamkeit beim Befahren des Abschnitts». Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich bei der Tunnelausfahrt in Weiningen weiterhin eine Baustelle ­befindet.

Die Verkehrsumstellung mit der Freigabe der dritten Röhre ist in der Nacht auf Donnerstag kurz vor 4 Uhr erfolgt. Der gewählte Zeitpunkt beinhaltet einen gewissen Überraschungseffekt. Denn das Bundesamt für Strassen kündete den genauen Zeitpunkt im Voraus nicht an, sondern sagte jeweils, dass die dritte Röhre spätestens am 22. April dem Verkehr übergeben werde.

Dritte Spur wird Anfang Juli eröffnet

Nun braucht es noch etwas Geduld, bis in der dritten Gubriströhre vollends freie Fahrt gilt. Denn die offizielle Er­öffnung mit Freigabe der dritten Spur in der dritten Röhre folge Anfang Juli 2023, teilte das Astra weiter mit.

Die Vorfreude darauf ist gross, der Tunnel bewegt die Menschen. Ans Tunnelfest letzten Samstag in der dritten Röhre kamen rund 20 000 Menschen. Sie nutzten die Gelegenheit, den Tunnel zu begehen oder mit dem Velo oder in einem Bummelzug zu befahren.

Die Bauarbeiten dauern noch bis Ende 2027

Die Bauarbeiten am Gubristtunnel werden auch nach der Freigabe der dritten Spur in der neuen Tunnelröhre noch nicht zu Ende sein. Denn bis voraussichtlich Ende 2027 wird noch die Sanierung der ersten und zweiten Röhre erfolgen – während der Sanierung ist die jeweilige Röhre geschlossen. Im gleichen Zeitraum ist geplant, den Halbanschluss und die Überdeckung der Tunnelausfahrt in Weiningen fertigzustellen.

Der wichtigste Teil der Bauarbeiten für die dritte Tunnelröhre startete am 21. November 2017 mit der ersten Sprengung. Diese wurde ausgelöst, indem die Tunnelpatin und Wirtin der Weininger «Linde», Maya Grossmann, der damalige ­Weininger Gemeindepräsident Hanspeter Haug und der damalige Regensdorfer Gemeindepräsident Max Walter auf den roten Knopf drückten.