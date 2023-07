Weiningen Mit Grill und Alphorn: Gemeinde bedankt sich herzlich bei den Gastfamilien von ukrainischen Geflüchteten Am Mittwoch informierte Weiningen über die aktuelle Asylsituation in der Gemeinde und bedankte sich danach mit einer Feier auf dem Weingut Haug bei allen Helferinnen und Helfern.

Fröhliche Stimmung am Dankes-Anlass auf dem Weingut Haug: Simon und Katja Werffeli haben Valentyna Dzhumaiev und ihren Sohn Vadym Dzhumaiev bei sich aufgenommen. Bild: Sandra Ardizzone

«Zur Flucht gezwungen zu werden, muss etwas vom Schlimmsten sein, was man erleben kann», sagte Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) am Mittwochabend im Gemeindehaus. Der Gemeinderat hatte die Ortsparteien eingeladen, um über die aktuelle Asylsituation in Weiningen zu informieren. Es gebe Tausende Abläufe bei der Aufnahme von Geflüchteten. «Dem wollen wir ein Gesicht geben», so Okle.

Insgesamt lebten Ende Juni 36 Erwachsene und 15 Kinder mit Schutzstatus S in Weiningen - in Gastfamilien, in der Asyl-Unterkunft, im sogenannten Asyl-Bauernhaus und in verschiedenen weiteren Wohnungen. Dank der grossen Hilfe von Freiwilligen aus der Bevölkerung wurden fast alle Unterkünfte neu eingerichtet. Aber die Situation ist dynamisch, nicht alle Lösungen sind längerfristig – und weitere Geflüchtete kommen an. «Wir müssen laufend überprüfen, wie wir uns organisieren», erklärte Sozialvorstand Heinz Brunner (Forum).

17,9 Prozent der Geflüchteten, die in der Schweiz einen Asylantrag stellen, werden dem Kanton Zürich zugeteilt. Und dieser hat erst gerade auf den Juni die Quote erhöht, die besagt, wie viele Personen die Zürcher Gemeinden aufnehmen müssen. Von 0,9 auf 1,3 Prozent ist diese Asyl-Aufnahmequote gestiegen.

Während man bemüht sei, die Auflagen zu erfüllen, müsse man auch die Belastung der Gemeinde sehen, sagte Sozialvorstand Brunner. Die Arbeit bringe alle Involvierten an den Anschlag. «Schlicht und einfach ein Knochenjob», nannte es Gemeinepräsident Okle.

Der Platz in Weiningen ist beschränkt, daher hofft die Gemeinde vor allem auf geflüchtete Familien. Da sich die Kinder ein Zimmer teilen können, braucht die Unterbringung von Familien verhältnismässig weniger Platz. Eine der Familien, die bereits untergebracht wurde, braucht ab Oktober ein neues Zuhause. Das stellt wiederum eine zusätzliche Herausforderung für die Gemeinde dar.

Ist eine Unterkunft gefunden, ist die Arbeit nicht getan. So braucht es auch Integrationsmassnahmen für die Geflüchteten. Die wichtigste sei ganz klar der Deutschkurs, sagte die Leiterin der Abteilung Soziales der Gemeinde Weiningen, Sabine Mikula. Zwar sprechen manche Geflüchtete gut Englisch – doch viele Arbeitnehmer verlangen mindestens Grundkenntnisse im Deutschen. «Sie wollen arbeiten», betonte Mikula. «Momentan sucht auch die AOZ Unternehmen, die Ukrainerinnen und Ukrainern eine Chance geben», sagte Daniel Gutschi, er ist Vorstandsmitglied des Quartiervereins Fahrweid.

Insbesondere für Kinder ist die Lage speziell: Der Integrationsprozess in der Schule ist intensiv. Sie erhalten Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ). In Weiningen sind teilweise auch Kinder untergebracht, die zuerst noch vollständig alphabetisiert werden müssen, da sie noch nie eine Schule besucht haben. Alphabetisiert werden die Kinder mindestens ein Jahr lang an der Academia Integration in Dübendorf. Danach wird sich zeigen, ob die Integration in die Primarschule Weiningen möglich ist. Zurzeit sind im Schulhaus Schlüechti acht Kinder integriert.

Nach dem Informationsanlass im Gemeindehaus ging man gemeinsam weiter zum Weingut Haug, wo alles bereit war für den Dankes- und Austauschanlass für Gastfamilien, Betreuungspersonen und ukrainische Geflüchtete. Rund 50 Personen versammelten sich in einem Zelt im Garten. Es wurde fleissig grilliert, getrunken und gelacht. Eine Gesangseinlage und einige Alphorn-Stücke rundeten das Programm ab.

Mit dabei waren auch Katja und Simon Werffeli mit Valentyna und Vadym Dzhumaiev. Die vier leben seit letztem Jahr sozusagen in einer Wohngemeinschaft: Die Werffelis hatten entschieden, zwei freie Zimmer für Geflüchtete einzurichten. Lange darüber diskutieren musste das Ehepaar nicht: «Wir waren uns sofort einig», erzählte Katja Werffeli gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

Anfangs sei es schwierig gewesen – und mit all den Terminen und Bestimmungen manchmal auch etwas überfordernd. Inzwischen klappt das Zusammenleben gut. «Wir sind wie eingespielte Nachbarn», sagen die Werffelis. Simon Werffeli habe sie sogar zu ihren Arztterminen gefahren, erzählt Vadym Dzhumaiev. Er sei dankbar und besuche wöchentlich seine drei Deutsch- und zwei Englischkurse. «Sonst habe ich ja nichts zu tun», so Dzhumaiev.

«Die Gemeinde hat eigentlich keine Kapazität für Geflüchtete», sagte Gemeindepräsident Okle in seiner Dankesrede. Damit es trotzdem klappe, stütze sich die Gemeinde auf alle Involvierten, die freiwillige oder zusätzliche Arbeit leisten. Ein besonderer Dank gelte den Gastfamilien. Zehn ukrainische Geflüchtete waren per Ende Juni in Gastfamilien untergebracht.

Okle bedankt sich unter anderem auch bei den Dolmetschern und Kulturvermittlern, bei der Abteilung Soziales und dem Sozialdienst Limmattal, der die Gemeinde ebenfalls stark unterstütze. Die gebürtige Ukrainerin und heutige Oetwilerin Tania Coninx fungierte als Dolmetscherin und wurde nach jeder ihrer Übersetzungen fleissig beklatscht.

Sie, die seit rund zehn Jahren in der Schweiz wohnt, engagiert sich stark in der Community und freute sich über den Anlass: Es sei der erste dieser Art, den sie miterleben darf. «Als ich als Dolmetscherin angefragt wurde, habe ich gleich zugestimmt», sagt sie. Vor einem Jahr half sie zudem einer Familie, Unterschlupf zu finden – in Weiningen bei Tamara Gassmann, die eine Mutter und deren Kind ein Jahr lang beherbergte.

«Wir waren wie eine grosse Familie», sagt Gassmann. Doch nun seien die beiden trotz der Gefahren in ihre Heimat östlich von Kiew zurückgekehrt. Dies unter anderem, weil der zurückgebliebene Ehemann als Steinmetz Grabsteine anfertigt – und sein Geschäft wegen des Kriegs momentan floriert.