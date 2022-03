Weiningen Lesung des Ex-Cabaret-Rotstift-Mitglieds: Heinz Lüthi musste Lebertran schlucken Das ehemalige Mitglied des Cabaret Rotstift las in der «Linde» Weiningen aus seinem ­neuen Buch «Pannen, Pleiten, Pointen». Das Publikum war begeistert.

Heinz Lüthi (sitzend) liest. In der Pause spielt Musik der Band Wizards of Creole Jazz. Nadia Ehmann

«Es war grossartig. Ich habe bei meinen Texten Ovationen bekommen und die Musik hat super gepasst.» So fasste Heinz Lüthi den Abend in Weiningen zusammen. Am Freitag las das Mitglied des ­legendären ehemaligen Cabaret Rotstift im Restaurant Linde aus seinem neuen Buch «Pannen, Pleiten und Pointen», musi­kalisch begleitet von den ­Wizards of Creole Jazz, der Band seines Jugendfreunds Peter ­Meili.

Das Publikum war begeistert. Als Lüthi seine spitz­bübischen Jugendgeschichten erzählte, hingen ihm alle an den Lippen. Das Buch stellt eine ­Zusammenfassung und Überarbeitung der lustigsten Geschichten aus seinen an­deren schon geschriebenen ­Büchern dar. Eine Schreibblockade habe er fast nie, jedoch brauche es schon eine gewisse Zeit, um in den Rhythmus zu kommen, sagte Lüthi. Darum ziehe er sich zum Teil auch in seine Ferienwohnung zum Schreiben zurück, wo er dann zirka zwei Kapitel in einer ­Woche schreibe.

Gescheiterte Auftritte und kindlicher Protest

Die Lesung war eine Zeitreise in eine Welt aus Geschichten von gescheitertem Vorsingen, der kürzesten Aufklärung, die ein Jugendlicher wohl je durchleben musste – und Lebertran. Diese Medizin musste Lüthi nämlich immer pur oder mit Sirup löffelweise und unter viel Protest zu sich nehmen, obwohl es ihn zum Teil vom Fischgeruch fast umgehauen hätte. «Im Leben gibt es einiges zu schlucken, es ­müsste aber nicht gleich Lebertran sein», beendete er seine erste Passage. An den Lebertran konnte sich auch Fritz Weber, ein Freund von Heinz Lüthi, noch gut erinnern. «Da kommen einem alle diese Dinge ­wieder in den Sinn», meinte er nach der Lesung.

In seiner Kindheit musste er Lebertran trinken. Heute ist ihm Wasser lieber: Heinz Lüthi. Nadia Ehmann

Während des Abends wurde ein Drei-Gänge-­Menü – es umfasste insbesondere Nüsslisalat mit Weininger Freilandeiern, Rostbratwurst und gebackene Birne – ­serviert. Das Quintett Wizards of Creole Jazz von Lüthis Jugendfreund Peter Meili begleitete das Ganze musikalisch. Ihr Repertoire umfasste Kompositionen von Sidney Bechet wie etwa «Petite Fleur» oder «Dans les rues d’Antibes». Trotz ihrer Erfahrung seien sie zum Teil nervös, sagten die Musiker. «Aber ein bisschen Lampenfieber muss sein», fand Klarinettist Thomas Gilg.

Zuschauer Remo Borioli aus Künten fand den Abend grossartig. «Die Zusammenstellung aus Essen, Musik und Lesung war perfekt. Es war alles gut koordiniert.» Der Anlass, der durch den Verein Kult-Chuchi Winige und die Ortsbibliothek organisiert wurde, war in jeder Hinsicht ­gelungen: viel Humor, mit­reissende Musik, feines Essen und zum Schluss ein tosender Applaus.