Weiningen Badenerstrasse West wird im Oktober für den Deckbelagseinbau gesperrt Der Einbau des Deckbelags bildet den Abschluss der Bauarbeiten Badenerstrasse West. Die Arbeiten starten am 13. Oktober.

Mitte Oktober soll der neue Belag auf der Badenerstrasse West, im Abschnitt Dietikonerstrasse bis Badenerstrasse 39, in Weiningen eingebaut werden. Themenbild: Andre Veith

Der Einbau des Deckbelags bildet den Abschluss der Bauarbeiten an der Badenerstrasse West in Weiningen. «Aus Qualitätsgründen wird der Deckbelag in einer Etappe eingebaut», teilt die Gemeinde Weiningen nun mit. Aufgrund des Belagseinbaus werde es zu Einschränkungen in der Badenerstrasse kommen.

Für den Einlenker Dietikonerstrasse gilt: «Um den Belag im Einlenkerbereich ersetzen zu können, muss der Einlenker am Freitag, 13. Oktober, für den Verkehr gesperrt werden.» Die Zufahrt in die Badenerstrasse West sei weiterhin im Einbahnregime möglich und erfolge über den Rad- und Gehweg. Die Einfahrt sei allerdings aufgrund der Platzverhältnisse nur von der Seite Dorf her möglich. Ein Linksabbiegen von der Dietikonerstrasse her sei nicht möglich, heisst es weiter. Der Bus verkehrt im Gegenverkehr. Zur Gewährleistung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer werde ein Verkehrsdienst im Einsatz stehen. «Diese Arbeiten sind nicht witterungsabhängig und erfolgen bei jedem Wetter.»

Während einer Vollsperrung der Badenerstrasse, im Abschnitt Dietikonerstrasse bis Badenerstrasse 39, wird zudem der restliche Deckbelag eingebaut. Die Sperrung dauert von Samstag, 14. Oktober, von 6.30 Uhr bis Sonntag, 15. Oktober, um 8 Uhr. Der Zugang zu den Liegenschaften sei zu Fuss jederzeit gewährleistet, schreibt die Gemeinde. Aufgrund der Vollsperrung werden die Bushaltestellen Weiningen Schulhaus und Geroldswil Welbrig am Samstag, 14. Oktober nicht bedient. Die nächsten bedienten Haltestellen der Linie 302 sind Weiningen Lindenplatz und Geroldswil Dorfstrasse. Da diese Deckbelagsarbeiten witterungsabhängig seien, würden die Arbeiten bei nasser Witterung um eine Woche auf den 21. Oktober 2023 verschoben werden. (liz)