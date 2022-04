Weiningen Die dritte Gubriströhre ist nun ­mit Signalen ausgestattet Die neu montierten Signale in der dritten Gubriströhre sollen den Verkehrsteilnehmenden frühzeitige Hinweise auf Verkehrsänderungen liefern.

Die dritte Gubriströhre weist neuerdings Signale auf. Bundesamt für Strassen ASTRA

In der dritten Gubriströhre wurden nun an der Fahrbahndecke Signale befestigt, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt. Diese werden Verkehrsteilnehmende frühzeitig auf eine Sperrung der Fahrbahn oder eine Umleitung aufmerksam machen. Bis Anfang 2023 sollen alle Arbeiten, Prüfungen und Testarbeiten der Sicherheitssysteme beendet sein, damit die dritte Gubrist­röhre in Betrieb genommen werden kann.