Neben dem Hoffest in Weiningen finden in der Region noch weitere Muttertagsanlässe statt. Unter anderem veranstaltet die Stadtjugendmusik Dietikon am 13. Mai im Rahmen des Dietiker Frühlingsmarkts von 11.05 bis 12.15 Uhr ihr Muttertagskonzert auf dem Kirchplatz. Am gleichen Tag findet von 10 bis 16 Uhr der Aescher Muttertagsmarkt beim Brunnenhofsäli statt.

Am 14. Mai gibt es in der Dietiker Freizeitanlage Chrüzacher von 10 bis 13 Uhr einen Muttertagsbrunch. Für Erwachsene kostet er 24 Franken, Kinder bis zwölf Jahre zahlen pro vollendetem Lebensjahr einen Franken. Die Anmeldung erfolgt über das Kursbüro, bei freien Plätzen ist auch ein Spontanbesuch möglich. Von 11 bis 14 Uhr gibt es zudem eine Spielanimation und von 14 bis 15 Uhr ein Ponyreiten. Auch der Bruno-Weber-Park ob Dietikon veranstaltet am 14. Mai von 10 bis 12 Uhr einen Muttertagsbrunch. Für Erwachsene kostet er 24 Franken, für Kinder von 4 bis 16 Jahren zwölf Franken. Kinder ab drei Jahren können zudem ein Muttertagsgeschenk basteln. Dieser Brunch ist bereits ausgebucht.

Rund um das Birmensdorfer Alterszentrum am Bach spielt am 14. Mai um die Mittagszeit das Birmensdorfer Alphornduo Alberi. In Urdorf kann man am 14. Mai um 10.45 beim Zentrum Spitzacker das Muttertagskonzert des Musikvereins Harmonie Urdorf mit einer Grussnote von Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) geniessen. Und in der katholischen Kirche Geroldswil findet am 14. Mai um 17 Uhr das Muttertagskonzert der Kreismusik Limmattal statt.