Weiningen Bauernmusik, Weindegustation und Hüpfburg: Am Hoffest im Wiesentäli ist für jeden etwas dabei Zum Muttertag findet am kommenden Sonntag auf dem Bauernhof im Wiesetäli in Weiningen das Hoffest nach zweimaligem Coronaausfall wieder statt. Veranstaltet wird es von den Hofinhabern Peter und Claudia Haug.

Das letzte Hoffest auf dem Bauernhof der Familie Haug im Weininger Wiesentäli fand am Muttertag 2019 statt. zvg

Am Sonntag ist Muttertag. Peter und und Claudia Haug laden dann nach zweimaligem Ausfall wegen Corona wieder zum Hoffest auf ihrem Bauernhof im Wiesentäli in Weiningen ein. «Uns geht es darum, mit dem Fest die ganze Familie abzuholen. Sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder, die unser Hoffest besuchen, sollen Spass haben», sagt Claudia Haug.

Die Besucher erwarten am Sonntag ab 11 Uhr kulinarische Bauernspezialitäten wie hausgemachter Kartoffelsalat, «Speckbrettli» oder Käseteller. Dazu wird Wein aus der Eigenproduktion zum Degustieren aufgetischt. Das gemütliche Zusammensein wird den ganzen Tag hindurch von musikalischen Darbietungen begleitet: Zu Beginn spielt die Jazzband Hot Jazz Four und später hat die Bauernmusik Schlieren ihren Auftritt.

Für die kleinen Besucher wird eine Hüpfburg aufgestellt und im Stall soll mitten zwischen den Kühen ein gemeinsames Basteln veranstaltet werden. Die Eltern sollen dabei ihre Kinder nicht abgeben, sondern es gehe um ein Miteinander, sagt Claudia Haug.

Bei schönem Wetter rechnen sie mit 400 bis 500 Besuchern

Das Hoffest hat eine lange Tradition: Bereits seit über 20 Jahren veranstaltet die Familie Haug das Fest jeweils am Muttertag auf ihrem Bauernhof im Wiesentäli. «Mit Hinblick auf die Jahre vor Corona rechnen wir bei schönem Wetter mit etwa 400 bis 500 Besucherinnen und Besuchern. Es ist oft ein regelrechter Volksaufmarsch», sagt Peter Haug. Die meisten Gäste kämen aus dem Limmattal oder der Region Zürich.

Laut Peter Haug ist das Hoffest am Muttertag ursprünglich entstanden, um die neuen Weine aus der Eigenproduktion vorzustellen. Archivbild: Chris Iseli

Die gesamte Organisation und Vorbereitung im Vorfeld übernimmt das Ehepaar Haug alleine. Am Festtag selbst sind sie aber auf rund 35 freiwillige Helferinnen und Helfer angewiesen. Entstanden sei das Hoffest am Muttertag ursprünglich, um Anfang des Jahres die neuen Weine aus der Eigenproduktion vorzustellen, blickt Peter Haug zurück. So habe sich herausgestellt, dass es ein guter Tag ist, um sich zu treffen und gemütlich zusammenzusitzen. Laut Haug ist der Zeitpunkt Anfang Mai auch wegen des meist guten Wetters optimal.

«Wir haben über die Jahre viele positive Rückmeldungen bekommen. Viele Männer und Kinder nutzen die Gelegenheit, ihre Frauen und Mütter auszuführen und ihnen eine Freude zu machen», sagt Peter Haug zufrieden. «Wenn es den Leuten gefällt und am Ende des Tages alle zufrieden sind, haben wir für uns alles erreicht», fügt Claudia Haug hinzu. Das Hoffest nach den zwei Jahren Coronapause nicht mehr durchzuführen, stand für Claudia und Peter Haug deshalb nie zur Diskussion.