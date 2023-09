Weiningen Kleine Knolle, grosse Leidenschaft – der Trüffelmarkt liess die Herzen der Feinschmecker höher schlagen Im Dorfzentrum von Weiningen drehte sich m Samstag alles um den Trüffel. Zum grossen Angebot am zwölften Zürcher Trüffelmarkt gehörten auch Trüffelbäume.

Lena Lüthi und ihre Mutter Gabi verkauften frischen Trüffel. Bild: Nadia Ehmann

Im Weininger Dorfzentrum lag diesen Samstag ein spezieller Duft in der Luft. Der zwölfte Zürcher Trüffelmarkt beim Weingut Haug lockte mit einem vielfältigen Angebot und liess die Herzen der zahlreich erschienen Feinschmecker höher schlagen.

«Es ist einfach ein super Anlass und man lernt immer wieder etwas Neues dazu», meinte Besucher Andreas Wehrli. Das Angebot sei auch viel grösser als letztes Jahr. Dies trotz des heissen Sommerwetters, das die Trüffelsuche in diesem Jahr nicht leicht machte.

Auch Hunden schmeckt die Delikatesse

Klagen darüber will Gabi Lüthi aber nicht. Schon seit über zwanzig Jahren ist sie im Trüffel-Geschäft. Wobei der Spass immer noch im Vordergrund stehe. «Der Hund hat etwas zu tun, man ist in Bewegung und es gibt einem auch immer einen gewissen Kick, wenn man eine Knolle findet», sagt Lüthi. Allerdings müsse sie bei der Suche immer hoch konzentriert sein. «Mein Hund hat Trüffel nämlich wahnsinnig gerne. Passt man nicht auf, ist die Knolle weg», sagt Lüthi.

Für die Trüffelsuche richte man die Vierbeiner auf spielerische Weise ab, so Lüthi. Am besten geeignet sei der Lagotto Romagnolo. Auch in Weiningen waren die mittelgrossen, quirligen Hunde mit ihrem gelockten Fell immer wieder anzutreffen.

Auch Trüffelpopcorn war im Angebot

Für die Besucherinnen und Besucher gab es immer wieder etwas zum Probieren. Die Palette reichte von Trüffelkäse und Würsten über Trüffelhonig, in Essig eingelegte Trüffel, Trüffelpasta bis hin zu Trüffelpopcorn. An einem Stand wurden sogar Trüffelbäume verkauft. Diese werden mit Sporen beimpft. Die Trüffelknollen sollen so in Symbiose mit den Bäumen wachsen, wie Standbesitzer Andreas Simon erklärte.

Über das neu gewonnene Wissen konnten sich die Besucherinnen und Besucher im Festzelt austauschen, wo die Frauen- und Männerriege Weiningen die Gaumen mit Trüffelrisotto verköstigten. Wer genug von den Knollen hatte, konnte sich dort auch einen feinen Kuchen schmecken lassen. Die Stimmung war bestens. «Es hat sich absolut gelohnt. Tolle Leute, super Gespräche und gute Trüffel», fasste Lara Buchler, die extra aus Fribourg angereist war, den Tag zusammen.