Weihnachten Ob künstliche oder echte Nadeln: Ohne Baum läuft bei Herr und Frau Schweizer nichts an Weihnachten Die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen ist bei Schweizer Anbietern in den letzten Jahren gestiegen. Bei der Wahl des richtigen Baums gibt es verschiedene Kriterien.

Weihnachten, 2015, Frontbild, Weihnachtsbaum, Weihnachtsschmuck, Weihnachtsbeleuchtung, Kinder an Weihnachten. Weihnachtsbild 2015 Symbolbild:Coralie Wenger

«O Tannenbaum, O Tannenbaum»: Bald werden die grünen Nadelbäume wieder besungen. Bunt geschmückt und mit Kerzen dekoriert verströmen Weihnachtsbäume Weihnachtsstimmung. So sind sie denn bei der Schweizer Bevölkerung auch sehr beliebt, Tendenz steigend. Neben den klassischen Nordmanntannen erfreuen sich auch künstliche und getopfte Bäume immer grösserer Beliebtheit.

Das zeigt sich zum Beispiel beim Bauhaus-Fachcenter in Schlieren. «Die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen ist in den letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen», sagt ein Sprecher von Bauhaus. Diese Entwicklung sei sowohl bei künstlichen als auch bei echten Bäumen zu beobachten. Auch getopfte Weihnachtsbäume, die nach den Festtagen in den Garten gepflanzt werden können, seien bei der Kundschaft von Bauhaus sehr beliebt.

Bei Coop Bau und ­Hobby – mit Filiale in der Dietiker Silbern – hat die Nachfrage nach Weihnachtsbäumen ebenfalls leicht zugenommen, wie ein Coop-Sprecher sagt. Am beliebtesten seien mit Abstand Bäume, die direkt in den Christbaumständer gestellt werden können. Diese stammen bei Coop alle aus der Schweiz. «Die Nachfrage nach künstlichen Weihnachtsbäumen hat ebenfalls leicht zugenommen. Im Vergleich zu natürlichen Weihnachtsbäumen handelt es sich dabei aber weiterhin um ein Nischenprodukt», sagt der Coop-Sprecher. Die künstlichen Bäume haben eine lange Reise hinter sich: Hergestellt werden sie in China.

Die Auswirkungen auf die Umwelt sind unerheblich

Tannenduft und Nadeln am Boden oder doch lieber eine saubere Stube mit wiederverwendbarem Kunststoffbaum? Neben diesen Überlegungen kann beim Christbaumkauf auch die Frage mitentscheidend sein, welche Variante nachhaltiger ist. Eine kanadische Studie von 2009 verglich künstliche und echte Bäume.

In einer Einjahresbilanz schneidet der echte Baum deutlich besser ab. Wird der künstliche aber über 20 Jahre wiederverwendet, hat er bezüglich Nachhaltigkeit die Nase vorne. Die Auswahl des Weihnachtsbaums sollte aber kein Kopfzerbrechen bereiten. Egal welcher Baum schlussendlich in der Stube steht: Verglichen mit anderen Aktivitäten wie etwa Autofahren sind die negativen Auswirkungen von Weihnachtsbäumen auf die Umwelt unerheblich, so das Fazit der Studie. Verglichen wurden ein echter Baum, der 150 Kilometer vom Verkaufsort geerntet wurde und ein künstlicher Baum, der in China produziert und mit Schiff und Zug nach Kanada transportiert wurde.