Eigentlich gibt es auf diese Frage keine allgemeingültige Antwort. «Es hängt ganz von der Religiosität der Person ab. Ein orthodoxer Jude würde sehr wahrscheinlich nie an einer Weihnachtsfeier erscheinen. Aber ein Jude, der beispielsweise mit einer Christin liiert ist, feiert je nachdem das Fest mit ihrer Familie mit», sagt Joschija Cardoso von der Jüdisch Messianischen Gemeinde Beit Moriyah in Schlieren.

Messianische Juden glauben wie Christen an Jesus als Messias des jüdischen Volkes, stimmen ansonsten aber mit dem jüdischen Glauben überein und feiern auch die jüdischen Feste. Weihnachten gehört dementsprechend genauso wenig zu ihrem Glauben hinzu wie bei anderen Juden. Persönlich würde Cardoso eine Einladung an ein Weihnachtsfest ablehnen. Den 25. und 26. Dezember verbringt er zu Hause mit der Familie. «Für mich ist Weihnachten ein ganz normaler Sonntag. Vielleicht gehen wir mit der Familie spazieren oder machen uns Popcorn und schauen einen Film», sagt er.

Weihnachten ohne Tannenbaum

Bernardino Peres hingegen, ebenfalls Mitglied der Jüdisch Messianischen Gemeinde Schlieren, nimmt Weihnachtseinladungen gerne an und feiert auch mit seinen Liebsten. «Natürlich machen wir kein traditionelles Weihnachtsfest. Es geht einfach nur ums Zusammensein und das Feiern mit der ganzen Familie. Im Grunde genommen ist es ein ganz normales Familienfest», sagt Peres. Die Kinder bekommen auch kleine Geschenke, nur liegen die bei Peres nicht unter einem geschmückten Tannenbaum.

Die Juden würden sich oft an die Traditionen ihrer Wohnorte anpassen, meint Cardoso. In den USA feiern sie ja auch Thanksgiving, das sei dasselbe mit Weihnachten. Juden, die am 25. Dezember feiern, sähen nicht den religiösen Hintergrund, also die Geburt von Jesus, sondern einfach die traditionellen Bräuche der mehrheitlich christlichen Schweiz und den allgemeinen Weihnachtskult als Anlass zum Fest.

Die Weihnachtsbeleuchtungen beispielsweise empfindet auch Jüdin Elizaveta Novik als einen schönen Brauch. «Ich bin ein Fan von Licht, auch wenn Weihnachten keine tiefere Bedeutung für mich hat», sagt sie. Die freien Tage kommen aber auch ihr ganz gelegen. «Alle haben dann frei und man kann endlich wieder etwas Schönes mit Freunden und der Familie unternehmen. Ich werde dieses Jahr sicher zu meinen Eltern nach Basel fahren», so Novik, die erst seit Kurzem in Wallisellen wohnt und die Jüdisch Messianische Synagoge in Schlieren besucht. Ansonsten sind die Festtage für sie zwei ganz normale Tage, an denen sie etwas Sport treiben und sich vom Arbeitsalltag erholen wird.

Tanja Stoll, Mutter von vier Kindern und ebenfalls Mitglied der Jüdisch Messianischen Gemeinde in Schlieren, nutzt die Feiertage auch zur Erholung. Vom 3. bis 10. Dezember feierten die Juden dieses Jahr Chanukka, das Fest des Lichtes zur Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus. Dabei erhalten die Kinder jeden Tag ein kleines Geschenk. «Jetzt freue ich mich auf die zwei freien Tage zu Hause mit meinen Kindern. An Weihnachten mache ich gar nichts Spezielles», sagt Stoll. Eine Weihnachtsfeier besuchen könne sie auch vom Gefühl her nicht. «Wenn ich weiss, dass da die Geburt von Jesus gefeiert wird, aber ich selber nicht daran glaube, dass er an Weihnachten geboren wurde, dann kann ich das Fest nicht mit reinem Herzen feiern. Ich versuche eher, Weihnachten zu umgehen», meint Stoll.