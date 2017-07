Verhängnisvolle E-Mail

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft machte sich der Jurist, der bis Ende letztes Jahr Ersatzrichter am Bezirksgericht Bremgarten war, damit der Verleumdung oder zumindest der üblen Nachrede strafbar. Denn er habe den beiden Frauen «ohne objektiv begründete Veranlassung» sowie «mit der vorwiegenden Absicht, die beiden Frauen gegenüber Drittpersonen schlecht darzustellen», vorgeworfen, sie hätten den Statthalter zu Unrecht verschiedener Straftaten bezichtigt. Dies habe jedoch nicht den Tatsachen entsprochen, schreibt die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift.

Die Staatsanwaltschaft wirft Biffiger aber noch mehr vor: Er ist auch wegen versuchter Nötigung angeklagt. Der Grund: Nach der Veröffentlichung des Editorials in der Gewerbezeitung kontaktierten die beiden Anwälte der darin genannten Frauen Biffiger zuerst per E-Mail und dann per Brief und forderten ihn auf, sich zu entschuldigen und den Text vom Internet zu nehmen. Er reagierte nicht, worauf sie ihm mit einem Strafantrag drohten.

Am 20. September schliesslich schrieb Biffiger den Anwälten eine E-Mail, in welcher er vorschlug, die Namen der beiden Frauen in der Internetfassung des Editorials zu löschen – und damit drohte, sie wieder aufzuschalten, sollten rechtliche Schritte eingeleitet werden. Zwar kam diese Aktion zu spät: Am 19. September hatten die Anwälte bereits Strafanzeige eingereicht. Trotzdem könnte die Mail Biffiger zum Verhängnis werden. Er habe damit die beiden Frauen zum Rückzug der Strafanzeigen bewegen wollen, heisst es in der Anklageschrift – was den Tatbestand der versuchten Nötigung erfülle.

Die Staatsanwaltschaft beantragt, Biffiger mit einer bedingten Geldstrafe von 10 000 Franken zu bestrafen sowie ihm eine Busse von 3000 Franken aufzuerlegen. Es sei realistisch, dass Biffiger verurteilt werde, sagt der Anwalt einer der beiden Whistleblowerinnen auf Anfrage. «Die Tatsache, dass es zu einer Anklage kam, deutet darauf hin, dass auch aus Sicht der Staatsanwaltschaft Fleisch am Knochen ist», so Adrian Strütt. Juristisch gesehen seien aus seiner Sicht sowohl der Tatbestand der Ehrverletzung als auch der versuchten Nötigung klar erfüllt.

«Lasse mich nicht abschlachten»

Biffiger war gestern nicht erreichbar. In einem Kommentar auf der Website der Limmattaler Zeitung schrieb er jedoch, er werde sich «natürlich nicht wie ein Osterlämmchen abschlachten lassen»: «Ich würde die beiden Namen wieder und aus voller Überzeugung öffentlich machen.» Es dürfe nicht sein, dass Whistleblower unter dem Schutzmantel der Anonymität Dritte «massiv mit Dreck bewerfen» könnten, ohne mit dem eigenen Namen dafür hinzustehen. Das sei feige.

Wann die Gerichtsverhandlung stattfindet, ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass sie am Bezirksgericht Meilen abgehalten wird. Denn: Als «Deliktsort» gilt die Herrliberger Adresse des Verlags, der die Gewerbezeitung herausgibt.

Auch Leimgrübler hat bereits Ende Mai angekündigt, er werde eine der beiden Whistleblowerinnen wegen falscher Anschuldigungen einklagen – sowie auch den Präsidenten der Statthalterkonferenz, Marcel Tanner (SVP), der ihm ein Alkoholproblem und Unzuverlässigkeit vorgeworfen hatte. Gestern sagte Leimgrübler, er wolle die Anzeigen nach wie vor einreichen. Zuerst müsse er sich aber darauf konzentrieren, seine nächsten beruflichen Schritte zu organisieren. «Möglicherweise warte ich auch noch ab, was im Fall Biffiger entschieden wird», so Leimgrübler.