Der Stein des Anstosses ist das Editorial, das am 8. September 2016 in der Limmattaler Gewerbezeitung erschien. Gregor Biffiger, Präsident des Gewerbeverbands Limmattal, äusserte sich darin zur Geschichte rund um den ehemaligen Dietiker Statthalter Adrian Leimgrübler, der, wie sich später herausstellte, zu Unrecht fristlos entlassen worden war. Der ehemalige SVP-Grossrat nannte darin die vollen Namen der beiden Frauen, die sich damals an den Ombudsmann gewandt hatten, um ihn auf die aus ihrer Sicht problematische Arbeitsweise des Statthalters aufmerksam zu machen. "Die Aussagen der beiden Frauen haben sich klar als falsche Anschuldigung herausgestellt", schrieb Biffiger dazu.

"Ohne objektiv begründete Veranlassung"

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft machte sich Biffiger damit der Verleumdung oder zumindest der üblen Nachrede strafbar. Denn er habe den beiden Frauen "ohne objektiv begründete Veranlassung" sowie "mit der vorwiegenden Absicht, die beiden Frauen gegenüber Drittpersonen schlecht darzustellen", vorgeworfen, sie hätten den Statthalter zu Unrecht verschiedener Straftaten bezichtigt. Die habe jedoch nicht den Tatsachen entsprochen, schreibt die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, die der Limmattaler Zeitung vorliegt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Biffiger aber noch mehr vor: Er ist auch wegen Nötigung angeklagt. Der Grund: Nachdem die beiden Frauen im September 2016 Strafanzeige eingereicht hatten, schrieb er einen Tag später deren Anwälten eine E-Mail, in welcher er vorschlug, die Namen der beiden Frauen in der Internetfassung des Editorials zu löschen. Er habe damit die beiden Frauen beziehungsweise die Anwälte zum Rückzug der Strafanzeigen bewegen wollen, heisst es in der Anklageschrift - "und er wollte allfällige weitere noch in Betracht zu ziehende zivilrechtliche Schritte unterbinden".

Die Staatsanwaltschaft beantragt, Biffiger mit einer bedingten Geldstrafe von 10'000 Franken zu bestrafen sowie ihm eine Busse von 3000 Franken aufzuerlegen.