Wegen Totalumbau geschlossen — der Volg in Bergdietikon bleibt noch bis ende Februar zu

In Bergdietikon wird zurzeit der Volg umgebaut. Der Laden ist deswegen geschlossen. Die Limmattaler Zeitung hatte bereits im März 2019 über einen geplanten Umbau berichtet. Da Kunden von den Parkplätzen beim Volg direkt auf die Bergstrasse fahren mussten, war es öfters zu brenzligen Situationen gekommen. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Bergstrasse, die am Volg vorbeigeht, wollte man die Zufahrt und die Parkplatzsituation verbessern. Gleichzeitig sollte bei der Filiale selber die Anlieferung ins Lager der Filiale angepasst werden. Damals war geplant, dass der Volg trotz den Umbauten offen bleibt.

Auch die Tankstelle Bergli, die an den Volg grenzt, wird neu gebaut. «Die Tankstelle hätte nach der nächsten Kontrolle sowieso saniert werden müssen», sagt Walter Schenkel, Verwaltungsratspräsident der Bergli Immobilien AG. Die Firma ist für den Betrieb der Tankstelle zuständig. Ihnen gehört die Liegenschaft, auf der die Tankstelle und der Volg stehen. Deshalb ist die Firma auch für die Finanzierung aller Umbauten verantwortlich. Die Planung des Umbaus des Volgs war aber Sache des Detailhändlers mit Sitz in Winterthur. Der Neubau der Tankstelle wird eine überdachte Holzkonstruktion. Die Anzahl der Tankstellenplätze wird sich von zwei auf vier erhöhen. Nach dem Tanken gelangt man im Einbahnverkehr über die Parkplätze wieder zurück auf die Strasse.

Die Filiale ist seit dem 11. Januar geschlossen. Die sechs Mitarbeitenden beziehen während des Umbaus entweder Ferien oder werden in umliegenden Volg-Filialen eingesetzt. Nach der Schliessung wurde der Laden vollständig geräumt und danach der Bauleitung und den Handwerkern übergeben. Nach Beendigung der Bauarbeiten, sollen die Regale im Volg in wenigen Tagen wieder mit den Produkten gefüllt werden. Am Freitag, 21. Februar erfolgt dann die Wiedereröffnung. Dann wird auch wieder die in den Volg integrierte Post-Filiale zur Verfügung stehen. Die Kunden können sich am Tag der Eröffnung auf Gipfeli und Kaffee freuen. Über weitere Neueröffnungsaktivitäten informiert der Volg die Bewohner mittels Flyern.