Die Konzentration auf den beiden Fussballfeldern des Bergdietiker Sportplatzes schien greifbar zu sein. Kindergartenkinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene kämpften um das runde Leder. Aus den Boxen sang Sting von The Police: «Every breath you take, every move you make, I’ll be watching you», als würde er aus den Herzen der Zuschauer sprechen, die am Rande der Spielfelder mitfieberten, weil ihre Kinder, Geschwister, Freunde oder Nachbarn auf dem Rasen kickten, was das Zeug hielt.

Am 18. Grümpelturnier der Dorfgemeinschaft Bergdietikon traten Teams aus vier Kategorien gegen einander an. Weil die Street Parade ebenfalls am Samstag stattfand, gab es etwas weniger Teilnehmer in der Kategorie «Jugendliche/Erwachsene».