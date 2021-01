So blicken die Präsidentinnen und Präsidenten ins neue Jahr Das Coronavirus hat unser Leben 2020 auf den Kopf gestellt. Im neuen Jahr geht die Pandemie weiter. Verzicht, Distanz und Zuversicht sind weiterhin gefordert – hoffentlich nicht das ganze Jahr 2021. Was die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten der Limmattaler Gemeinden dazu denken, schreiben sie hier.

Hans Jahn (Forum), Aesch Allen Leserinnen und Lesern der «Limmattaler Zeitung» wünsche ich von Herzen einen frohen Start ins neue Jahr und fürs 2021 gute Gesundheit und viel Befriedigung im Privat- und Berufsleben. Der Aescher Neujahrsapéro findet traditionell ohne Ansprachen und ohne kulturelles Rahmenprogramm statt. Das erlaubt mir, die Besucherinnen und Besucher persönlich zu begrüssen und mich mit allen in ungezwungenem Rahmen auszutauschen. Sehr wichtig ist es, dass die Anwesenden jeweils viel Zeit haben, ihre persönlichen Kontakte mit anderen Aescherinnen und Aeschern zu pflegen und als Dorfgemeinschaft ins neue Jahr zu starten. Zurzeit ist uns das in dieser Form nicht erlaubt. Machen wir’s anders! Soziale Kontakte sind zentral für das Leben und die psychische Gesundheit ist zentral für die Gesundheit insgesamt. Pflegen wir doch unsere Kontakte zu anderen Menschen intensiv weiter! Und ein Spaziergang an der frischen Luft stärkt das Immunsystem und verhilft zu Begegnungen.

Ralf Dörig (FDP), Bergdietikon Die Pandemie hat unser Leben massiv verändert. Lieb gewonnene Gewohnheiten mussten teilweise kurzfristig eingeschränkt oder es musste grundsätzlich darauf verzichtet werden. Mit Vorfreude verbundene Planungen von Ereignissen oder gesellschaftlichen Anlässen wurden gestrichen. Niemand hätte sich vorstellen können, wie schnell und wie intensiv sich unser Leben verändern lässt. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört, ist es wichtig, dass die Gesellschaft nun zusammensteht – natürlich nur in Gedanken – und wir mit viel Verantwortungsgefühl, Respekt und gesundem Menschenverstand nicht nur uns selbst, sondern auch unser Umfeld schützen. Getragen von diesem Gedanken hoffe ich, dass sich die Lage rasch wieder normalisiert und wir unserem Wunsch nach Geselligkeit, Bewegung und Sport wieder nachkommen können. Ich bin sicher, dass wir die wieder gewonnene Freiheit bedeutend mehr schätzen, als wir das vor Corona gemacht haben. Dies wäre mindestens ein kleines Indiz dafür, dass dieses Virus nicht nur negative Auswirkungen hat. Besonders wichtig scheint mir aber, dass wir uns auch weiterhin an die minimalen Regeln im Bereich der Hygiene und die neuen Errungenschaften wie Respekt und Rücksicht halten.

Bruno Knecht (parteilos), Birmensdorf

2020 ist Geschichte und üblicherweise ziehen wir Bilanz, schauen zurück, oder aber auch nach vorne. Gerne nutzen wir den Jahreswechsel für gute Vorsätze. Doch diesmal ist alles anders, die Pandemie kennt weder Weihnachtstage noch Neujahr. Seit März ist sie unser ständiger Begleiter und wir beginnen auch 2021 damit. Nicht nur das Virus, sondern auch unsere Sorgen und Ängste sowie eine grosse Ungewissheit füllen diesmal den persönlichen Rucksack. Trotz dieser Bürde wünsche ich uns Zuversicht und Hoffnung für das kommende Jahr. Erfreuen wir uns an kleinen Dingen und seien wir dankbar, in einem wunderbaren, privilegierten Land leben zu dürfen. Doch wie können wir unserem Gegenüber zeigen, dass Menschlichkeit und Wärme trotzdem noch existieren? Händeschütteln und Umarmungen vermeiden – was für eine Botschaft! Die für unser menschliches Zusammenleben wohl wichtigsten Eigenschaften sind zurzeit verboten. Und doch ist es wichtig, dass wir aufeinander zugehen. Natürlich mit Abstand, aber auf eine andere, neue Art. Mit einer Whatsapp-Nachricht, einem Anruf, einer Karte oder einer Überraschung im Briefkasten. Einfach so. Und immer wieder und überall. Fantasie und Kreativität, aber auch Ausdauer und Dankbarkeit sind gefragt. Nehmen wir diese Herausforderung an, als persönlichen Vorsatz für 2021. Suchen wir die virtuelle Nähe, die neue Art von Kontakt. Unser Gegenüber wird dankbar sein. Positive Rückmeldungen sind garantiert. Im Namen des gesamten Gemeinderatskollegiums wünsche ich Ihnen einen gelungenen Start ins 2021. Tragen Sie Sorge zu sich, Ihren Liebsten und allen Mitmenschen.

Roger Bachmann (SVP), Dietikon 2020 war geprägt von vielen Veränderungen. Die Pandemie hat zusätzlich zu Unsicherheiten, vor allem aber auch zu Einschränkungen unserer Freiheiten und Lebensgewohnheiten geführt. Viele von uns werden sich deshalb für das neue Jahr nebst Gesundheit auch wieder mehr Normalität wünschen. Wir diskutieren aktuell über Fallzahlen, Hospitalisierungen und Impfungen – jede und jeder von uns hat dazu eine Meinung, genauso wie die zahlreichen Experten, die uns mit ihren teils kontroversen Analysen und Empfehlungen das Leben derzeit auch nicht gerade einfacher machen. In den meisten dieser Diskussionen geht es um unsere physische Gesundheit, das seelische Wohlbefinden kommt dabei nicht selten zu kurz, dabei ist eine gesunde Psyche genauso wichtig wie ein gesunder Körper. Haken wir deshalb die letzten zwölf Monate ab und freuen uns auf den Beginn eines neuen Jahres. Die Pandemie wird mit Sicherheit ein Ende finden, freuen wir uns mit positivem Blick auf die Zeit danach, wenn wir uns wieder uneingeschränkt mit Familie und Freunden treffen, ein Konzert, ein Theater oder einen Fussballmatch besuchen oder aber in unserem Lieblingsrestaurant ein feines Essen geniessen können!

Michael Deplazes (parteilos), Geroldswil «Begegne dem, was auf dich zukommt, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung.» Das Zitat des Genfer Fürstbischofs Franz von Sales passt wunderbar in diese Zeit der grossen Herausforderungen, der Unsicherheiten und raschen Veränderung. Aber wir alle haben dem Coronavirus getrotzt und mehr oder weniger gelernt damit umzugehen. Mehr noch. Wir sind näher zusammengerückt, haben viel Innovation und Verbundenheit mit unseren verwundbaren Mitmenschen gezeigt. In diesen Tagen der grossen Einschränkungen sorgen sich teilweise fremde Nachbarn um ihre älteren Mitbewohner, besorgen Botengänge, kaufen für sie ein und verkürzen unter Einhaltung der geforderten Schutz- und Hygienemassnahmen mit einem kurzen Schwatz vor der Haustüre die Langeweile. Dieses Engagement von vielen Bürgern für Bürger beeindruckt mich sehr, sorgt manchmal auch für Gänsehaut, vor allem aber macht es mich stolz, Präsident dieser Gemeinde sein zu dürfen. Vielen Dank an all die helfenden Hände und die, die es noch werden! Empfangen wir das Jahr 2021 mit Hoffnung, bald in die Normalität zurückkehren zu dürfen. In Geroldswil werden wir auch 2021 in die Zukunft und Attraktivität unserer schönen Gemeinde investieren. Ich freue mich mit Ihnen daran zu arbeiten! Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie bitte gesund.

André Bender (SVP), Oberengstringen Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, selten haben wir uns das Ende eines Jahres so sehr herbeigewünscht wie 2020 – in der Hoffnung, dass in den kommenden zwölf Monaten alles besser wird, denn auf Regen folgt meist Sonnenschein. Es wurde uns eindrücklich bewusst, dass nicht alles im Leben selbstverständlich ist. Vielleicht ist das auch das Positivste im vergangenen Jahr, dass dieser Einschnitt uns zum Nachdenken gebracht hat. Das Hamsterrad, in dem wir immer schneller und schneller liefen, wurde jäh gestoppt. Das Wort Verzicht bekam für uns alle eine andere Priorität. Verzicht auf soziale Kontakte, auf Ferien, auf Freiheit. Die gelebte Solidarität und das Zusammenrücken haben uns jedoch gezeigt, dass innerhalb einer Krise vieles möglich ist. Es war grossartig zu sehen, wie viele Oberengstringerinnen und Oberengstringer bereit waren, Hilfsbedürftige zu unterstützen. Wir leben trotz allen Widrigkeiten in einem privilegierten Land, wo wir trotz Turbulenzen weiterhin eine stabile Wirtschaft haben dürfen. Ich bin überzeugt, dass wir auch im Jahr 2021 die vielen Herausforderungen bewältigen werden. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir selbst beeinflussen können und gestärkt und mutig die kommenden Herausforderungen annehmen.

Rahel von Planta (FDP), Oetwil Geschätzte Oetwilerinnen und Oetwiler, das Jahr 2020 war alles andere als normal. Es war geprägt von Unsicherheit, Angst, Verzicht, Einschränkungen und sich schnell ändernden Verhältnissen. Es wurde uns vor Augen geführt, dass ein unsichtbares Virus die Welt auf den Kopf stellen kann. Unser Alltag veränderte sich schlagartig und die sozialen Kontakte wurden zeitweise massiv eingeschränkt. In unserem Dorf durften wir dennoch eine grosse Solidarität in der Bevölkerung erfahren. Die vereinzelten Begegnungen im Wisentäli empfand ich persönlich während dem Lockdown im Frühling, vielleicht sogar dem tollen Wetter geschuldet, als sehr entspannt. Der Fokus wurde auf schöne Momente und auf die Familie gelegt, so konnten wir der Situation trotzdem Positives abgewinnen. Ich hoffe, dass auch Sie Glückliches erleben durften und dass Sie gute Gefühle ins neue Jahr begleiten werden. Mögen wir alle in das Jahr 2021 starten mit einer grossen Portion Optimismus, Gelassenheit und Elan, um bald wieder in unser gewohntes Leben zurückkehren zu können. Von Herzen wünsche ich Ihnen einen gelungenen Start in ein gesundes neues Jahr.

Markus Bärtschiger (SP), Schlieren 2020 wird in die Geschichtsbücher eingehen als ein Jahr, das viele von uns am liebsten vergessen würden. Gern würde ich an dieser Stelle viel Optimismus verbreiten, aber realistisch betrachtet, wird uns die Pandemie auch weiterhin begleiten. Durch die Impfung wird sicher im Laufe des neuen Jahres wieder einiges, wenn vielleicht auch nicht alles, möglich sein. Seien wir also gemeinsam geduldig und halten diesen Winter aus. Nutzen wir die Zeit, um vielleicht einmal Dinge zu tun, die sonst zu häufig auf der Strecke bleiben. Zeit für die Kinder, Zeit für Gespräche, ein gutes Buch oder einen Spaziergang in der wunderbaren Natur. Schenken wir denen ein Lächeln, die wie selbstverständlich immer für uns da sind – der Verkäuferin, dem Zeitungsverteiler, dem Polizisten, dem Winterdienst, der Pflegerin und allen anderen, auf die wir uns stets verlassen können. Viele von ihnen trugen dazu bei, dass unsere Gesellschaft im Jahr 2020 funktionierte und – ich bin mir sicher – auch im Jahr 2021 funktionieren wird, dass es uns überwiegend gut geht und wir trotz allem positiv ins neue Jahr blicken. Dafür sage ich ganz herzlich Dankeschön.

Chris Linder (FDP), Uitikon

Die Üdikerinnen und Üdiker haben das Jahr 2020 mit seinen unerfreulichen und schlimmen Auswirkungen, mit seinen Einschränkungen, Auflagen und Verboten im alltäglichen und öffentlichen Leben verständnisvoll und geduldig ertragen und mitgetragen. Dafür gebührt allen grossen Dank. 2021 gibt Zuversicht. Die anrollenden Impfkampagnen werden in der Pandemiebekämpfung einen massgeblichen Beitrag leisten. Eine langsame, teilweise Normalisierung steht in Aussicht. Zu Beginn der Krise hiess es, die Entwicklung von Impfstoffen bräuchte Jahre. Pessimisten und Skeptiker hatten Hochkonjunktur. Nun hat es nicht einmal ein Jahr gedauert, und selbst die weltweit kritischsten und zurückhaltendsten Kontrollbehörden erteilten grünes Licht. Angesichts der Krise wurden bewährte Verfahren hinterfragt, neue Wege und Zusammenarbeiten gesucht, Grenzen überschritten und Kräfte, auch finanzielle, gebündelt. Eine eindrückliche Leistung. Es stünde uns gut an, auch in der Politik zwischendurch gewisse Prozesse und Abläufe zu hinterfragen und bei bestimmten Herausforderungen in ähnlicher Weise Anstrengungen und Zielstrebigkeit anzuvisieren. 2021 stehen in Uitikon wichtige Entscheide an. So erfolgt im Herbst der Urnengang zur neuen Gemeindeordnung für die Einheitsgemeinde und voraussichtlich gleichzeitig stimmt das Volk über den Baukredit für das Projekt Allmend mit neuer Dreifachturnhalle und zusätzlichen Schulräumen ab. Für beide Vorhaben bin ich zuversichtlich. Weitere Projekte wie der Neubau eines Jugendhauses und Gemeinschaftszentrums sowie die Sanierung und der Umbau des Feuerwehrdepots sind in Vorbereitung. Allen Üdikerinnen und ­Üdikern, Limmattalerinnen und Limmattalern wünsche ich alles Gute fürs neue Jahr.

Simon Wirth (FDP), Unterengstringen 2020, begleitet von mehreren Covid-19-geprägten Absagen, wurden einige Projekte mit Erfolg abgeschlossen: die Sanierung des Schulhauses Büel A mit dem dazugehörigen Erweiterungsneubau sowie das neue Reservoir mit Weiningen. Der grösste Teil des Fernwärmenetzes in unserer Gemeinde ist fertiggestellt. Dass der Limmatraum auch ein beliebtes Erholungsgebiet ist, zeigte sich vor allem während des Lockdowns im Frühling. Die Begleiterscheinungen davon, wie etwa die Bewältigung zusätzlichen Abfalls, konnten in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden schnell und pragmatisch gelöst werden. Unterengstringen wächst weiter, bereits im ersten Quartal 2021 werden wir mehr als 4000 Einwohner zählen. Damit wir weiterhin eine attraktive Gemeinde bleiben, bedarf es entsprechender Planung und Umsetzung in den Bereichen Infrastruktur, Siedlungsentwicklung und Verkehr. Die Siedlungsentwässerung wird kontinuierlich erneuert und mit einem Trennsystem ergänzt, das in Arbeit befindliche Entwicklungskonzept soll im kommenden Jahr der Bevölkerung vorgestellt werden und beim Verkehr gilt es, Problemstellen zu entschärfen. Mit dem Zürcher Verkehrsverbund und den Verkehrsbetrieben Zürich sind wir bestrebt, auch in Zukunft eine optimale Anbindung an den öffentlichen Verkehr zu gewährleisten. Ein Komitee und die Vereine sind bereits voll mit der Planung unseres Dorffestes im September 2021 beschäftigt. Bei dieser Gelegenheit feiern wir auch die 50-jährige Patengemeinschaft mit Morissen, heute Teil der Gemeinde Lumnezia. Leider fiel der beliebte Neujahrsapéro am 2. Januar coronabedingt aus. Der Gemeinderat wünscht allen beste Gesundheit und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr.

Sandra Rottensteiner (EVP), Urdorf Die Welt ist nicht mehr die gleiche, die sie vor einem Jahr war. Und auch unser Urdorf nicht. Wenn das Dorfleben praktisch still steht, die vertrauten Begegnungen in der Gemeinde kaum noch stattfinden und sogar die Schulhäuser für einige Zeit verstummten: Was bleibt dann noch von der Vorstellung, was ein Dorf ist oder eine Gemeinde ist? Hier eröffnet uns die Pandemie, bei allem Leid, das sie mit sich brachte, auch neue Blickwinkel: Ist Urdorf, mit dem zu Spaziergängen und Entdeckungen einladenden renaturierten Schäflibach und dem grünen Reppischtal, nicht ein mehr als gleichwertiger Ersatz für Ferien im Ausland? Und wenn sich eine Vielzahl von Urdorferinnen und Urdorfer für einmal nicht zum Zusammensein trifft, sondern Freiwilligenarbeit zu Gunsten von von der Pandemie Betroffenen leistet, ist das nicht die wahre Qualität einer Dorfgemeinschaft? Ich bin als Gemeindepräsidentin stolz darauf, wie unser Dorf das Jahr 2020 gemeistert hat und was, trotz Pandemie, geleistet wurde. Und was immer auch das Jahr 2021 bringen wird: Ich bin zuversichtlich, dass wir das zusammen, als Gemeinde, bewältigen werden. Es ist mir abschliessend ein Anliegen, Danke zu sagen: Danke an euch alle, die ihr euch im Verlaufe von 2020 für unsere Dorfgemeinschaft, aber auch für die Region, engagiert habt. Und speziell danken möchte ich meinen Kollegen im Gemeinderat und vor allem allen Mitarbeitenden der Gemeinde: Ihr habt unter schwierigen Umständen Bestmögliches für unsere Gemeinde geleistet.