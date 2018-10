Dietikon könnte eine Vorreiterrolle übernehmen und als erste Gemeinde im Limmattal einen Wirtschaftsrundgang anbieten. Der Vorschlag stammt von Gemeinderat Olivier Barthe (FDP), der die traditionelle Grenzbegehung für veraltet hält. Er will statt des Ablaufens von Gemeindegrenzen – «einem Relikt aus der Agrarwirtschaft Ende des sechzehnten Jahrhunderts» – lieber hier ansässige Firmen besuchen. Seine Interpellation hat der Stadtrat vergangene Woche positiv beantwortet: Er mag die Idee, aber organisieren soll den Anlass der Stadtverein (die Limmattaler Zeitung berichtete).

Otto Müller, was halten Sie von der Idee eines Wirtschaftsrundgangs in Dietikon ?

Otto Müller: Mir gefällt die Idee von Olivier Barthe sehr gut. Ein solcher Rundgang würde Verständnis für unsere hiesigen Betriebe schaffen. Das Anliegen kann ich also nur unterstützen.

Geht es nach dem Stadtrat, soll der Stadtverein den Anlass künftig organisieren.

Es freut mich, dass man an uns gedacht hat. Wir organisieren ja heute schon jährlich viele Stadtführungen, unter anderem entlang der Reppisch oder mit Schwerpunktthemen wie «Starke Frauen in Dietikon». Nun künftig auch noch einen Rundgang zu den lokalen Wirtschaftsbetrieben zu organisieren, müssen wir natürlich zuerst im Vereinsvorstand diskutieren. Vermutlich wäre es aber wichtig, einen historischen Schwerpunkt zu setzen.

Wie meinen Sie das?

In Dietikon gibt es insgesamt etwa 1700 Firmen. Alle könnte man ja nie besuchen. Um eine vernünftige Auswahl treffen zu können, müsste man einen roten Faden schaffen, also ein Konzept haben. Denkbar wäre da der historische Ansatz: der Besuch beispielsweise der ältesten Betriebe. Oder man könnte auch thematisch festlegen, Betriebe auszuwählen, die mit Wasserkraft zu tun haben. Sehen Sie, hier bin ich schon Ideen am Entwickeln! (lacht)