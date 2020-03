Was ist denn das für ein Tier? — Yvan der Schreckliche ist im Dorf bekannt

Was ist denn das für ein Tier? Diese Frage muss die Bergdietiker Familie Seybold öfters beantworten, wenn sie mit ihrem Vierbeiner spazieren geht. Es ist tatsächlich ein Hund. Kein Pony, kein Kalb und auch kein Lama, wie schon Vorschläge entgegengenommen wurden. Yvan, so sein Name, weist von der Schnauze bis zur Schwanzspitze eine stolze Länge von 2,2 Meter auf. Dazu ist er knapp ein Meter hoch und reicht seinen Besitzern bis zur Hüfte. Die Rasse: Ein irischer Wolfshund.

Die Liste an Anekdoten, die die Familie über ihren Vierbeiner erzählen kann, ist lange und amüsant. So auch die Geschichte, wie Manuel Seybold überhaupt auf die Idee kam, sich ein Haustier in dieser Grösse anzuschaffen. Er habe früher in Dietikon gewohnt und der Vermieter habe das Halten von Hunden nicht explizit verboten, aber Bedingungen gestellt. Nicht erlaubt seien Tiere gewesen, die laut bellen, Haare verlieren oder zu viel Radau machen, sagt er. Also habe er nach einer entsprechenden Rasse gesucht und im irische Wolfshund gefunden. «Er ist gesetzt, ruhig und haart nicht.» Das Einzige was der Vermieter vergass, sei die Angabe einer maximalen Grösse gewesen.

Zwölf Pärchen Schuhe hat er auf dem Gewissen

Es ist durchaus gewöhnungsbedürftig, wenn Yvan auf einen zusteuert, obwohl seine Schritte aufgrund der schlanken Statur federnd wirken. Dabei wird schnell klar, worauf er aus ist: auf Kuscheln. Denn der irische Wolfshund zeichnet sich durch seine Anhänglichkeit aus. «Er gibt nicht auf, jemanden von seiner Liebe zu überzeugen», sagt Seybold und lacht. Dass er so riesig ist, scheint er nicht immer einschätzen zu können. Besonders dann nicht, wenn er sich bei Besuchern auf den Schoss setzen will und sich in allen Richtungen verbiegt. Er versucht vergebens, sich klein zusammenzurollen.

Rund ein Kilo Trockenfutter frisst Yvan täglich. Dazu kommen Leckereien aus dem Speiseplan der Familie, die Hunde vertragen – etwa 1,2 Kilo Nahrung pro Tag. «Es ist besser, bei einem Spaziergang zwei oder drei Plastiksäckchen für das Verdaute mitzunehmen», sagt Seybold. Ausser man beherrsche einen guten Knotentrick. Bis vor kurzen gab es in der Wachstumsphase noch mehr zu fressen. Yvan ist gerade mal 21 Monate alt. Bis zum achtzehnten Monat wachsen die Welpen in einem rasanten Tempo. Rund siebzig Kilo bringt er auf die Waage. Nun sollte er nur noch etwas an Breite gewinnen.