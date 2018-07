Drei schrille Pfiffe widerhallen auf dem Lagergelände «Arschiglioulas» bei Ardez. Es ist das zwingende Zeichen zum Mittagessen im grossen Sarasani-Gruppen-Zelt. Heute gibt es Riz Casimir aus der Küche von Ramona «Nyaka» Kropf und Pascal «Puma» Zehnder.

Neben der täglichen Verpflegung gibt es für die Urdorfer Pfadfinderinnen und Pfadfinder viele kleinere und grössere Abenteuer während ihres zweiwöchigen Sommerlagers zu erleben.

Besonders eindrücklich sind die Nachtübung mit anschliessender Taufe sowie das Geländegame. Zum unvergesslichen Erlebnis wird für alle Beteiligten der Besuch des Seilparks Engadin in Sent. Dieser wurde vor zehn Jahren erstellt und umfasst acht verschiedene Parcours. Ein weiterer Höhepunkt ist der Elternbesuchstag am Sonntag. Hier hält Präses Bernhard «Sioux» Rohrmoser eine kurze Besinnung. Dann legen die Kinder ihr Pfadi-Versprechen ab. Verwöhnt werden die Gäste mit einem leckeren Spaghetti-Plausch und den mitgebrachten Kuchen.