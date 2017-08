Öffentliche Veranstaltung zur Bauphase in Schlieren:

am Montag, 21. August 2017 um 18 UHR in der Aula des Schulhauses Reitmen an der Badenerstrasse 82 in Schlieren.

Öffentliche Veranstaltung zur Bauphase in Zürich Altstetten:

am Dienstag, 22. August 2017, um 18 Uhr im Europasaal des Best-Western-Hotels Spirgarten am Lindenplatz 5 in Zürich Altstetten.