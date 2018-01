Gestern hat das Bezirksgericht Dietikon seine Verhandlungstätigkeit wieder aufgenommen. Und schon der zweite Fall handelte von einem Ereignis auf der Autobahn, die jeder und jede kennt. Involviert waren zwei BMW-Lenker. Eine Aargauerin und ein Mann aus einer baden-württembergischen Grenzgemeinde am Rhein. Der 21-Jährige war unterwegs in Fahrtrichtung St. Gallen, als die Frau vor ihm verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Also reagierte er und bremste ebenso.

Sodann stellte sich aber die Frage, ob er früh genug abgebremst hatte. Denn die Frau ist überzeugt, dass der BMW des Mannes das Heck ihres BMWs touchiert hat. Auch einen «Knall» will sie gespürt haben – so hatte sie es zur Polizeipatrouille gesagt, die nachher dazugerufen wurde.

Doch der Lenker des hinteren Wagens sah das anders: Mindestens einen halben Meter Abstand habe er auch nach dem Bremsen noch gehabt, gab er gestern gegenüber dem Einzelrichter Bruno Amacker an. Nach dem Bremsen wollte er weiterfahren. Aber die Frau gab ihm per Handzeichen zu verstehen, dass er ihr auf den Pannenstreifen folgen solle. «Als sie ausstieg, hatte sie schon das grüne Unfallprotokoll in der Hand. Ich habe mich geweigert, dieses auszufüllen», so der Beschuldigte. Auch die Tochter der Aargauerin sei ausgestiegen: «Sie sagte ihrer Mutter, sie soll keinen Aufstand machen.» Klar ist: Man entschloss sich, zur Klärung die Polizei zu rufen.

Die Spur war silbern

Diese untersuchte das Heck des vorderen und die Front des hinteren Autos. Dellen fand sie keine – aber Mikrospuren, die sie zur Untersuchung an das Forensische Institut Zürich weiterleitete. Dieses kam zum Schluss, dass es sich bei den Mikrospuren am Heck des vorderen BMWs um silberne Farbsplitter handelte. Diese waren vom gleichen Material wie der silberne Rahmen des Nummernschildhalters des hinteren Autos. Es müsse daher zu einer Spurenübertragung respektive einem Kontakt zwischen den beiden Autos gekommen sein – so zitierte das Dietiker Statthalteramt in seinem Strafbefehl das Fazit des Forensischen Instituts. Das Statthalteramt bestrafte den Autofahrer mit 250 Franken Busse wegen mangelnder Aufmerksamkeit, deretwegen er zu spät bremste und somit sein Fahrzeug nicht beherrschte. Dies ist eine Verkehrsregelverletzung. Zur Busse hinzu kamen 250 Franken Gebühren und 280 Franken forensische Kosten.