Zierpflanzen schmückten den Wartsaal. Der Bahnhof war festlich hergerichtet. Nun hiess es warten auf den grossen Moment. Dann, kurz nach halb zwölf Uhr, donnerten die Kanonen los. Der Zug aus Baden fuhr in Zürich ein. 33 Minuten benötigte er an diesem 7. August für die rund 23 Kilometer lange Strecke.

Nach einer Begrüssung wurden die aargauischen Behörden durch den neuen Bahnhof geführt, der sich damals noch ausserhalb der Stadt befand. Reden wurden gehalten, ehe sich der Tross um 13 Uhr mit rund 140 Gästen auf den Weg zurück nach Baden machte. Mit Eichenlaub und Girlanden geschmückt bahnte sich der Zug unter den Augen vieler Schaulustiger seinen Weg das Limmattal hinunter.

Die Probefahrt war geglückt. Und so konnte die erste ganz auf Schweizer Boden befindliche Bahnlinie zwei Tage nach diesen Feierlichkeiten, am 9. August 1847, ihren Betrieb offiziell aufnehmen. In den Anfangszeiten verkehrte die von der legendären Lok «Limmat» angetriebene Bahn vier Mal täglich von Zürich nach Baden und zurück. An Sonn- und Feiertagen fünf Mal. Haltestellen befanden sich in den Dörfern Altstetten, Schlieren und Dietikon.