Die Fuchsräude ist eine parasitäre Hauterkrankung, die durch eine Milbe (Sarcoptes scabiei varietas canis) verursacht wird. Die Erkrankung löst einen starken Juckreiz aus und es bilden sich gerötete Stellen. Das Tier kratzt und beisst sich Fell und Haut ab, es kommt auch zu starkem Haarausfall und auf der Haut bilden sich Krusten.

Peter Deplazes, Leiter des Instituts für Parasitologie der Universität Zürich, sagt, die Hautentzündungen und die Krustenbildung führen zu einer spröden, verdickten «Elefantenhaut», in der es Blutungen und bakterielle Infektionen gibt. Die Krankheit kommt vor allem bei Füchsen vor.

Aber auch der Hund kann sich damit anstecken. Für Füchse ist die Räude oft tödlich, Hunde müssen bei Anzeichen von starkem Juckreiz sofort zu einem Tierarzt oder einer Tierärztin gebracht werden. «Sollte ein Hund die Fuchsräude nicht überleben, ist ganz klar von einer Vernachlässigung des Hundes auszugehen. Da würde dann der Tierschutz eingeschaltet», sagt Deplazes. Denn die Symptome sind sehr gut sichtbar.

Fast ausgerottet

In den 1970er-Jahren gab es einen Populationsschwund der Füchse wegen der Tollwut und deren Bekämpfung. So wurde auch die Fuchsräude in der Schweiz praktisch ausgerottet. In Genf gab es sie immer noch, im Berner Oberland nur noch selten.

Doch vor etwa zehn Jahren kam die Milbenart dann über Süddeutschland wieder in die Schweiz. Zuerst tauchte sie in Basel wieder auf und verbreitete sich anschliessend dem Rhein entlang. Laut Peter Deplazes infizierten sich vor etwa zwei Jahren erstmals wieder Füchse aus Winterthur mit der Fuchsräude und in den letzten Monaten ist sie auch wieder vermehrt im Raum Zürich aufgetaucht.