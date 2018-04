Die 34-jährige Prisca Malcolm sitzt an einem der Tische in der Cafébar, dem Quartiertreff im Langäckerquartier. «Hier im Quartier zählt nicht, was du hast, sondern wie du bist», sagt sie. Die Menschen seien offen und man kenne die Nachbaren im Haus – vorausgesetzt, man zeige Interesse. Malcolm erinnert sich, wie sie mit ihrer Familie nach Spreitenbach und ins Langäcker zog. «Mehrere Bewohner boten uns Hilfe beim Möbeltragen an», das habe sie

andernorts noch nicht erlebt.

Das Spreitenbacher Langäckerquartier zählt zu den ältesten Hochhausvierteln der Schweiz – und wohl zu den berühmtesten. Erst vor Kurzem geriet das Quartier wegen eines tragischen Familienmordes in die Schlagzeilen. Gegen 4500 Einwohner leben in den teilweise heruntergekommenen Hochhäusern und Blöcken. Die Schlangen der nicht zurückgebrachten Einkaufswägeli am Gehweg zum «Shoppi Tivoli» sind genauso legendär wie die «Albanerblöcke» an der Bahnhofstrasse, die ihren Übernamen tragen, weil dort nur Albaner wohnen, so erzählt man sich zumindest.

War das Quartier vor rund 50 Jahren ein Mekka für Konkubinatspaare aus dem Kanton Zürich, leben heute viele Migranten und Sozialhilfebezüger hier, weil die Wohnungen im Vergleich sehr günstig zu mieten sind. Auswärtige empfinden das Quartier intuitiv als anonym und sprechen allzu gerne vom Getto, auch die Spreitenbacher selber nehmen das Wort in den Mund, wenn sie über das Quartier reden. Wer hier wohnt, will schnell wieder wegziehen, glauben Aussenstehende. Doch die Menschen die hier leben, zeichnen ein ganz anderes Bild.