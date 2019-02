Die Limmattalbahn ist kaum mehr aufzuhalten. Die Stimmberechtigten im Kanton Zürich haben dem Vorhaben am 22. November 2015 mit 64 Prozent Ja-Anteil zugestimmt. Eine Initiative, die die Bauarbeiten in Schlieren stoppen wollte, ist im September 2018 an der Urne gescheitert. Mit einem wuchtigen Nein-Anteil von 83 Prozent.

Geplant ist also, dass die Limmattalbahn ab Ende 2022 auf einer 13,4 Kilometer langen Strecke von Altstetten über Schlieren, Urdorf, Dietikon, Spreitenbach bis nach Killwangen verkehrt.

Visualisierungen der geplanten Limmattalbahn: