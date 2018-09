Ein Mann in weissem Kittel, Mörser in der einen Hand, kramt mit der anderen Hand in einer der hundert Schubladen eines riesigen Regals. Diesem Bild entsprechen die heutigen Apotheker schon lange nicht mehr. Und die neue Zürcher Kantonsapotheke in Schlieren erst recht nicht. Gestern wurde die modernste Spitalapotheke Europas eingeweiht – Grund genug einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

An den Wänden im obersten Stock der Kantonsapotheke hängen riesige Bakterien und Aminosäuren, gedruckt auf meterlanger Tapete. Moderne Kunst – passend zum Neubau der Kantonsapotheke. Gegründet im Jahr 1809, beliefert sie primär das Universitätsspital Zürich und das Kantonsspital Winterthur mit Arzneimitteln. Sie beschafft, lagert und stellt Medikamente sogar selber welche her. Speziell Zytostatika, also sind Arzneien zur Krebstherapie. Auch werden Medikamente produziert, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr auf dem Markt sind. Die Kantonsapotheke bietet einen Pikettdienst, unterstützt klinische Studien und kümmert sich unter anderem um die Pandemie-Vorsorge.

In zwei Stunden zum Patient

Vor fünf Jahren war die Kantonsapotheke noch verteilt auf mehrere Standorte in Zürich. Doch die Produktionsorte mussten dringend renoviert werden – wenn nicht, drohte ein Bewilligungsentzug. Man entschied sich für einen zentralen Neubau. Nach einer Rekord-Bauzeit von vier Jahren, 500 000 Din-A4-Seiten voller Dokumentationen zum Qualitätsmanagement und einem unterbruchsfreien Umzug, startete gestern der Vollbetrieb.

Die neue Kantonsapotheke ist ein riesiger Bau mit einer Gesamtfläche von 10 700 m2. Andreas Hintermann, Leiter der Kantonsapotheke, begann den Rundgang im Erdgeschoss. Hier werden, Regal an Regal, Palette über Palette, Medikamente und Infusionen gelagert.

Vom Erklärungstee bis zum Schmerzmittel Dafalgan – im Lager stapeln sich tausende Medikamente. «Nur Betäubungsmittel und Zytostatika werden speziell aufbewahrt.» Zusätzlich gibt es ein Quarantänelager. 7.2 Tonnen Arzneimittel liefert die Kantonsapotheke pro Tag aus. Ein Teil davon sind Medikamente zur Krebstherapie (Zytostatika). Diese werden intern hergestellt, der Ablauf ist beeindruckend: «Der Arzt passt die Dosierung am Krankenbett an», erklärt Hintermann. «Dann schickt er uns den Auftrag, wir fertigen das Medikament, liefern es, und in maximal zwei Stunden kann es der Patient einnehmen.» Acht Transporte Zytostatika gehen täglich ans Unispital Zürich.

Ein Blick in den «Glaskasten»: