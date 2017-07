Mit zwei grossen Rollkoffern kam der Dietiker Bernard Schmidt gestern beim Zürcher Walchetor an. Darin eingepackt waren sechs Kartonkisten mit total 7783 Unterschriften gegen die zweite Etappe der Limmattalbahn, die von Schlieren nach Killwangen führen soll. Jacqueline Romer, Generalsekretärin der kantonalen Direktion der Justiz und des Innern, nahm die grosse demokratische Ladung entgegen und stellte sogleich die offizielle Eingangsbestätigung für die Volksinitiative aus. Neben Präsident Bernhard Schmidt (parteilos), der in Dietikon als Schulpfleger tätig ist, sind vom Initiativkomitee «Stoppt die Limmattalbahn – ab Schlieren» vier weitere Personen zur offiziellen Übergabe am Walchetor erschienen: die Schlieremer Gemeinderätin Heidemarie Busch (CVP), die Dietiker Alt-Stadträte Arthur Hess (SVP) und Marcel Achermann (SP) sowie der Kantonsrat Hans-Peter Amrein (SVP) aus Küsnacht Forch, der früher jahrelang als Präsident der kantonalen Verkehrskommission der SVP amtete.

Wer denkt, dass sich in den Kartonkisten nur Signaturen von Herr und Frau Limmattaler befinden, ist auf der falschen Fährte. Denn in einer Liste des Initiativkomitees, die der Limmattaler Zeitung vorliegt, ist die Herkunft der Unterschriften nach Postleitzahlen geordnet (siehe auch die Auflistung am Ende des Artikels). Am meisten Unterschriften kommen aus der Stadt Zürich. Insbesondere in Zürich Altstetten, wo die erste Etappe der neuen Bahn durchfahren wird und man das Projekt daher kennt, ist man auf offene Ohren gestossen. Aber nicht nur: «Wir haben zum Beispiel auch am Limmatplatz viele Unterschriften gesammelt», sagt Schmidt. Wobei diese Signaturen und zum Beispiel jene aus Winterthur etwas mehr Aufwand benötigten: «Wir mussten jeweils erklären, um was es geht, und haben anhand des Abstimmungsergebnisses aus dem Jahr 2015 aufgezeigt, dass ausgerechnet die betroffenen Limmattaler diese Bahn gar nicht wollen», so Schmidt weiter. Dieses Argument vermochte viele Leute zu überzeugen. Es ist denn auch das Hauptargument der Limmattalbahngegner und wird im Abstimmungskampf eine wichtige Rolle spielen, zu dem es mit grosser Sicherheit kommen wird, da der Kantonsrat die Initiative kaum annehmen dürfte, hat er doch den Kantonsbeitrag an das Limmattalbahn-Projekt – es ging um 510 Millionen Franken – im März 2015 mit 165 Ja- zu 2 Nein-Stimmen deutlich befürwortet (bei drei Enthaltungen).