Am Wochenende führte der FC Urdorf sein 44. Junioren-Hallenturnier durch. An beiden Spieltagen nahmen in der Zentrumshalle total 56 Teams aus dem Limmattal und Umgebung teil. Sie boten den zahlreichen Zuschauern leichtfüssige und spannende Fussballkost. Die Festwirtschaft im Foyer hatte alle Hände voll zu tun, um die Wünsche der Durstigen und Hungrigen zu erfüllen. Das Organisationskomitee unter FCU-Präsident René Janz konnte auch dank der Sponsoren auf einen erfolgreichen Anlass zurückschauen.