Eines ist sicher in Oetwil: Gemeindepräsident und Finanzvorstand Paul Studer (FDP) beendet seine 20 Jahre im Gemeinderat, die mehrere Kampfwahlen beinhalteten. So verteidigte er 2014 sein Präsidium gegen Vizepräsident Walter Bühler (SVP), der schon länger im Gemeinderat sitzt, aber über acht Jahre jünger ist als Studer.

Heuer kandidiert Bühler nicht als Präsident. Auch seine Parteikollegen verzichten. Das legt den Schluss nahe, dass die SVP die bisherige Gemeinderätin Rahel von Planta (FDP) als geeignete neue Präsidentin sieht. Von Planta wäre die erste Frau, die das Oetwiler Gemeindepräsidium übernehmen würde. Nach Ursula Hofstetter in Geroldswil (2002 bis 2014) und Verena Zbinden in Weiningen (1994 bis 2006) wäre sie zudem erst die dritte Gemeindepräsidentin in der Geschichte des rechten Limmattals. Ihr in den Weg stellt sich Überraschungskandidat Thomas Oberortner (parteilos), der auch fürs Präsidium kandidiert. Speziell daran: Zugleich will sein Vater einen Sitz in der Rechnungsprüfungskommission (RPK).

Absolute Mehrheit im Visier

Spannend ist auch das Dreier-Ticket der SVP, das neben Bühler den Bisherigen Enrico Frei und den Neuen Roland Hagenbucher umfasst. Werden alle drei gewählt, hat die SVP die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Die Frage: Auf wessen Kosten würden sich die drei durchsetzen? Den FDP-Sitz halten soll der schon im November nominierte Matthias Zehnder. Den CVP-Sitz halten soll Thomas Bernegger (bisher).

Bisher hatte die FDP zwei Sitze, die SVP zwei und die CVP einen. Eine Veränderung dieser Konstellation könnte angesichts der sieben Kandidaturen eintreten. Setzt sich die SVP zu dritt durch und die FDP oder die CVP verliert einen Sitz? Oder werden wie bisher zwei SVP-Politiker gewählt? Oder schafft der Parteilose die Wahl? Oder wird ein ganz anderes Szenario Realität? Am 15. April herrscht Klarheit.