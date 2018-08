Diese Käferart ist der Hauptfeind der Förster in diesem historisch warmen und trockenen Sommer. Je heisser die Temperaturen, desto schneller wächst der Borkenkäfer. Ausserdem sind die Bäume vom Wintersturm Burglind ohnehin geschwächt – und es liegen von damals noch gefällte Baumstämme herum, die jetzt ideale Brutstätten darstellen. Dazu kommt, dass die Bäume wegen der Dürre viel zu wenig Wasser haben. Die Fichte ist besonders betroffen, weil ihre Wurzeln nicht so tief in den Erdboden reichen und sie deshalb weniger gut an Wasser kommt.

«So ein Gutsch bringt nichts»

An diesem Morgen ist der Boden feucht. Am Abend zuvor hatte es über dem Limmattal gewittert. Das löst die Birkenkäfer-Probleme aber nicht: «So ein Gutsch bringt nichts. Der Regen verdunstet sofort wieder», sagt Helfenberger. Es bräuchte einige Tage Regen, der die Luftfeuchtigkeit ansteigen lässt. «Dann würden die Larven der Borkenkäfer vom Pilz befallen.» Das verkleinert die Käferpopulation und dämmt die Plage ein.

Momentan bleibt das ein frommer Wunsch. Helfenberger, der in seinem Wohnort Aesch für die SVP im Gemeinderat sitzt, stellt seinen Wagen an den Strassenrand und sieht sich die ungesund aussehende Fichte näher an. Am Stamm liegt eine dünne Schicht Holzstaub. Für Laien ist sie kaum wahrnehmbar. «Bohrmehl», sagt Helfenberger knapp. Dieses zeigt an: Mehrere hundert Käfer leben wohl schon in der Fichte. Damit ist ihr Schicksal besiegelt. Denn jeder vom Käfer befallene Baum muss gefällt werden. Wenn Helfenberger und seine Forstwarte die befallen Bäume nicht «rüsten» würden, wie es im Förstersprech heisst, würden sie rEin paar hundert Meter von der sterbenden Fichte entfernt liegen mindestens 20 Stämme ihrer Artgenossen auf dem Waldboden, die die Forstwarte bereits gefällt haben. «Das hier war ein Borkenkäfer-Nest», sagt Helfenberger, als er mitten in dutzenden Fichtenästen steht, die noch am Boden liegen. Rund 30 Kubikmeter an Holz rüsteten die Forstwarte hier. In Aesch, das wie Urdorf, Birmensdorf, Uitikon und Schlieren zu Helfenbergers Forstrevier gehört, sei es noch viel schlimmer – dort mussten 300 Kubikmeter an Holz geschlagen werden.