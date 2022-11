Vernissage Ein Hoch auf die Dietiker und Bergdietiker Freundschaft Die Vernissage des Dietiker Neujahrsblatts 2023 lockte am Samstag 120 Personen in die Aula der Schule Bergdietikon.

Der Präsident des Stadtvereins Dietikon Otto Müller (zweiter von links) im Gespräch mit dem Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann (links) und dem Gemeindeammann von Bergdietikon, Ralf Dörig (rechts). Isabelle Piccand

«Wir geniessen heute die frische Bergluft Bergdietikons und die schöne Aussicht auf Dietikon», eröffnete Otto Müller, Präsident des Stadtvereins Dietikon und alt Stadtpräsident Dietikons, seine Rede an der Vernissage des Dietiker Neujahrsblatts 2023. Passend zum Thema des neuen Jahrbuchs «Dietikon und Bergdietikon: Zwei Ortschaften, eine Geschichte», stand im Zentrum der Feier, die am Samstag in der Aula der Schule Bergdietikon stattfand, die Freundschaft der beiden Gemeinden.

Unter Moderation von Müller wurden der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) und der Bergdietiker Gemeindeammann Ralf Dörig (FDP) vor einem 120-köpfigen Publikum auf gute Nachbarschaft geprüft. So stellte Müller die Frage: «Gibt es Nachteile aus der Gemeindenachbarschaft?» Keineswegs: Bachmann und Dörig hatten nur Positives zu berichten.

Die Vernissage zog ein grosses Publikum an. Isabelle Piccand

Die gleichen politischen Themen beschäftigen

«Der Zusammenhalt ist gross, wir pflegen einen guten interkantonalen Austausch», sagte Bachmann. Auch Dörig sieht die Stärke in den Gemeinsamkeiten. «Dietikon und Bergdietikon teilen nicht nur die gleiche Ortsgrenze, sondern auch die gleichen politischen Themen wie öffentlichen Verkehr, Infrastruktur und Zusammenarbeit im Bereich der Feuerwehr und Verwaltung.»

Das neue Neujahrsblatt greift die gemeinsame Geschichte der Grenzgemeinden in einer gelungenen historischen Erzählung auf. An der Vernissage präsentierten die Autoren Sven Wahrenberger und Arthur Huber Spannendes aus ihren Beiträgen. So erfuhren die Besucherinnen und Besucher etwa, dass die endgültige Trennung der beiden Gemeinden durch Napoleon 1803 keineswegs im Interesse der Bevölkerung war.

Autor Mike Grendelmeier ging in seinem Beitrag auf die «Besonderheiten, die bis in die heutige Zeit nachwirken», ein und schuf für das Publikum eine klare Übersicht über die Unstimmigkeiten zu den kantonalen Grenzen. Danach folgte eine ausführliche Jahreschronik 2022 von Julia Hirzel. Zum Schluss signierten die Autoren die Neujahrsblätter. Musikalisch umrahmt wurde der Anlass von Arlette Hostettler (Gesang) und Liuba Chuchrova (Piano).