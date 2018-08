Willi Müller verliess am Donnerstagabend zwischen 19 und 19.30 Uhr sein Wohnort in Weiningen. In welche Richtung er diese verliess ist nicht bekannt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der Vermisste ist 168 Zentimeter gross und von mittlerer Statur. Er hat einen kurzen weissen Haarkranz und eine Glatze. Was er für eine Kleidung trägt ist nicht bekannt. Willi Müller ist dement – es wird um ein schonendes Anhalten gebeten.

Die Kantonspolizei Zürich hat um Hinweise gebeten.