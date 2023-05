Verkehrsunfall Töfffahrer prallt in Oberengstringen in abbiegendes Auto In der Nacht auf Mittwoch ist ein 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Die Kantonspolizei Zürich sichert Spuren nach dem Unfall in Oberengstringen. Bild: Kantonspolizei Zürich

Ein Motorradfahrer hat sich in der Nacht auf Mittwoch bei einem Unfall in Oberengstringen schwer verletzt. Der 59-Jährige prallte in ein abbiegendes Auto, das ihm den Weg abschnitt.

Zum Unfall kam es gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich vom Mittwoch gegen 23.45 Uhr auf der Zürcherstrasse. Ein 30-jähriger Autolenker war in Richtung Stadt Zürich unterwegs. Als er nach links auf einen Parkplatz abbog, kam es zur Kollision mit dem Motorrad.

Der Töfffahrer wurde durch den Aufprall weggeschleudert. Er musste schwer verletzt ins Spital gefahren werden. Die Zürcherstrasse war nach dem Unfall während mehreren Stunden nur wechselseitig befahrbar.(sda)