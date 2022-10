Unterengstringen Heftige Kollision beim Golfclub – zwei Personen bei Unfall auf Überlandstrasse verletzt Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer in Unterengstringen haben sich am Dienstag beide Fahrer verletzt. Beide wurden in Spitäler gebracht.

Der Töff wurde beim Unfall vollständig demoliert. Kantonspolizei ZH / Twitter

Kurz vor 17.15 Uhr fuhr am Dienstag ein 29-jähriger Motorradlenker auf der Überlandstrasse von der Fahrweid herkommend in Richtung Schlieren. Als er an der Ausfahrt des Unterengstringer Golfclubparkplatzes vorbeifahren wollte, krachte es. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam es zu einer seitlichen Frontalkollision mit einem Auto, der vom Golfclubparkplatz her in Richtung Fahrweid nach links in die Überlandstrasse einbiegen wollte.

«Durch die heftige Kollision wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt»,

teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstagabend mit. Die 74-jährige Autolenkerin habe durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden müssen. Die Frau sei beim Unfall mittelschwer verletzt worden.

Die beiden Verletzten wurden vor Ort von einem Notarzt und den Teams zweier Rettungswagen des Rettungsdiensts des Limmattalspitals medizinisch versorgt und anschliessend in Spitäler gefahren.

Die genaue Unfallursache ist laut der Kantonspolizei bislang nicht bekannt. Sie untersucht diese nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft.

Klar ist: Wer vom Golfclubparkplatz auf die Überlandstrasse fahren will, hat keinen Vortritt. Dies ist mit entsprechenden weissen Dreiecken signalisiert. Auf der Überlandstrasse gilt im entsprechenden Bereich ein Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde. Wer auf der Überlandstrasse oder auf dem zu ihr gehörenden Veloweg in Richtung Schlieren fährt, sieht Autos, die vom Golfclubparkplatz her kommen, infolge der hohen Hecke eher spät.

Feuerwehren Engstringen und Weiningen im Einsatz

Wegen des Unfalls am Dienstag musste der betroffene Abschnitt der Überlandstrasse bis 20 Uhr beidseitig für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehren richteten entsprechende Umleitungen ein und regelten den Feierabendverkehr.

Neben der Kantonspolizei und dem Rettungsdienst vom Spital Limmattal standen die Feuerwehr Engstringen, die Feuerwehr Weiningen sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.