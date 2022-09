Unfall Autofahrer schiesst in Schlieren E-Bike-Fahrer ab und braust davon Ein E-Bike-Fahrer wurde am Montagabend bei einer Kollision in Schlieren schwer verletzt. Der Unfallverursacher führte mit dem verletzten 36-Jährigen zwar ein kurzes Gespräch - danach fuhr er aber einfach zügig davon.

Hier ist der Unfall passiert. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der BMW-Fahrer beim Einbiegen in die Wagistrasse die Kurve geschnitten. zvg / Kantonspolizei Zürich

Bei einem Unfall kurz nach 21.30 Uhr ist am Montagabend in Schlieren ein Velofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher hat Fahrerflucht begangen.

Der Automobilist fuhr mit seinem dunklen BMW mit Zürcher Nummernschild auf der Gasometerstrasse und bog in die Wagistrasse ab. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei hat er dabei die Kurve geschnitten. Es kam im Verzweigungsbereich zu einer Kollision mit dem Velofahrer, welcher ihm auf der Wagistrasse entgegenkam. Der unbekannte Autofahrer hielt seinen Personenwagen an und führte ein kurzes Gespräch mit dem verletzten E-Bike-Fahrer. Anschliessend setzte er aber seine Fahrt zügig in Richtung Zentrum Schlieren fort. Der 36-jährige Zweiradlenker musste schwer verletzt von einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, meldet sich bei der Kantonspolizei unter 058'648'66'90.