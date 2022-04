Verkehrsunfall Autofahrer fährt in Winterthur nach Kollision mit Roller weiter Am Sonntagabend ereignete sich in Winterthur-Hegi ein Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Bei einer Kollision zwischen einem Roller- und Autofahrer kam es zu einem Unfall mit einem Verletzten. Themenbild: BRK News

Ein 15-jähriger Rollerfahrer hat sich am Sonntagabend bei einem Unfall in Winterthur-Hegi verletzt. Es war auf der Hegistrasse auf Höhe der Verzweigung Talackerstrasse gegen 21 Uhr zu einer Kollision zwischen dem Roller und einem Personenwagen gekommen, wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte.

Der Lenker oder die Lenkerin des Autos - mutmasslich ein dunkles Taxi - fuhr nach der Kollision weiter, ohne sich um den gestürzten jungen Mann zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. (sda)