Verkehrssicherheit Seit 1947 müssen Zürcher Kinder zur Veloprüfung antreten Seit 1947 finden in Zürich jährlich Veloprüfungen für Schulkinder statt. Die Stadt Zürich schickte zum Jubiläum auch Stadträtin Karin Rykart (Grüne) und Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) auf den Parcours.

In der Stadt Zürich feiert die Veloprüfung ihr 75-jähriges Jubiläum. Symbolbild: Keystone

Die Veloprüfung stand bei ihrer Einführung unter keinem guten Stern: Nach der erstmaligen Durchführung im Jahr 1943 durch die kantonale Verkehrsliga musste sie danach gleich jahrelang auf Eis gelegt werden – während der Kriegsjahre herrschte akuter Pneumangel, wie die Stadt Zürich am Montag mitteilte.

1947 dann kehrten die Veloprüfungen zurück, durchgeführt von den Radfahrerverbänden unter dem Patronat der Stadtpolizei und des Stadtzürcher Schulamts. Mittlerweile wird die Prüfung, die für Schulkinder am Ende der 5. Klasse obligatorisch ist, von der Schulinstruktion der Stadtpolizei durchgeführt.

3'400 Schulkinder absolvierten die Veloprüfung dieses Jahr

Zusammen mit rund 3'400 Schülerinnen und Schüler traten am Montag auch Stadträtin Rykart und Stadtrat Leutenegger zur Prüfung an. Sie absolvierten die Prüfungsstrecke im Quartier Schwamendingen. «Es ist wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler sicher mit dem Velo in der Stadt bewegen können», wird Leutenegger zitiert.

In den letzten Jahren wurden die Veloprüfungsstrecken in den Stadtquartieren stetig ausgeweitet und dauerhaft signalisiert. Ob Rykart und Leutenegger die Prüfung bestanden haben, geht aus der Mitteilung nicht hervor. (sda)