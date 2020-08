Verkehrspolizeiliche Kontrolle in Urdorf – sechs Fahrzeuge wiesen Mängel auf

Bei einer von der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Strassenverkehrsamts Zürich durchgeführten verkehrspolizeiliche Kontrolle in Urdorf wurden zwei Personen wegen technischer Mängel am Fahrzeug beziehungsweise wegen Widerhandlung gegen das Ausländergesetz zur Anzeige gebracht.

Wie es in einer Mitteilung heisst, seien letzte Woche während rund fünf Stunden 56 Fahrzeuglenker und ihre Fahrzeuge kontrolliert worden. Sechs Fahrzeuge hätten technische Mängel an der Beleuchtung oder der Karosserie aufgewiesen und seien dem Strassenverkehrsamt zur Nachprüfung gemeldet worden. Bei 22 Fahrzeuge hätten kleinere technische Mängel beanstandet werden müssen.

Die Polizeibilder vom August 2020: