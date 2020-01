Verkehrsberuhigung in der Fahrweid: Die Gemeinden wollen vor dem Kanton loslegen

Der Durchgangsverkehr prägt die Fahrweid. Auf der Fahrweidstrasse, die durch das Quartier führt, das sich auf Weininger und Geroldswiler Boden befindet, verkehren täglich über 8000 Fahrzeuge. Auf der Niederholzstrasse sind es sogar über 12000. Seit Jahrzehnten wünschen sich die Bewohnerinnen und Bewohner eine Verkehrsberuhigung. Die kommt nun allmählich ins Rollen.

Die Gemeinden Weiningen und Geroldswil legen am 17. Januar jeweils ihr Vorprojekt zur Strassenraumgestaltung in der Fahrweid zur Ansicht auf. Beide Gemeinden erstellten unabhängige Pläne. «So kann jede autonom für sich arbeiten und ist nicht auf die Entscheide der anderen angewiesen», sagt der Weininger Gemeindeschreiber Bruno Persano. Und Gregor Jurt, Gemeindeschreiber von Geroldswil, ergänzt: «Natürlich gibt es aber auch Schnittstellen, über die man gemeinsam diskutieren und die man koordinieren muss.»

Gleichzeitig wird am 17. Januar auch der Kanton seine Pläne für die Fahrweid veröffentlichen. Er wird im Rahmen des Gubrist-Ausbaus eine Umfahrung realisieren und dafür die neue Niederholzstrasse im Hardwald errichten. Die dann alte Niederholzstrasse wird dadurch vom Hauptverkehr entlastet und zu einer Gemeindestrasse abklassiert.

Die neue Strassenraumgestaltung auf kommunaler Ebene soll das Quartier für den Durchgangsverkehr unattraktiv machen und die Fahrweid aufwerten. Konkret werden die Fahrweid-, die alte Niederholz-, die Quer- und die Hardwaldstrasse instandgesetzt und umgestaltet. Auf der alten Niederholzstrasse wird Tempo 30 eingeführt. Ebenso gilt auf dem Weininger Abschnitt der Fahrweidstrasse im Gebiet zwischen Querstrasse und Überlandstrasse künftig ein Tempo-30-Regime. Danach gilt wie bis anhin Tempo 50.

Baumreihen sollen im Sommer Schatten spenden

In den Tempo-30-Zonen werden die Fahrbahnen verschmälert. Die alte Niederholzstrasse wird von 7,5 auf 5,5 Meter und die Fahrweidstrasse von 7,5 auf 6,2 Meter reduziert. Zugute kommt das den Trottoirs. «Die Gehwege werden breiter, der Fussgängerraum beträgt auf der alten Niederholzstrasse beispielsweise rund vier Meter», sagt Gemeindeschreiber Persano. Zudem werden diese Strassenzüge mit einseitigen Baumreihen ergänzt. «Sie sollen das Ortsbild aufwerten sowie an heissen Sommertagen schattenspendend wirken», erklärt Persano. Auf der alten Niederholzstrasse ist zudem die Einführung eines kurzen Einbahnabschnitts im Anschlussbereich der neuen Niederholzstrasse und Querstrasse vorgesehen. Damit will die Gemeinde Weiningen sicherstellen, dass bei Stausituationen auf den übergeordneten Strassen kein Ausweichverkehr durch das Quartier entsteht. Der Radverkehr ist von dieser Verkehrsbeschränkung jedoch nicht betroffen.