Verkehr Veloschnellroute und Strassensicherheit erhalten Bundesgelder Im Rahmen seines neusten Agglomerationsprogramms will der Bund bis 2027 im Limmattal 20,79 Millionen Franken investieren.

Im Rahmen des Agglomerationsprogramm sollen unter anderem auch Veloschnellrouten gefördert werden. zvg

Mit seinen Agglomerationsprogrammen unterstützt der Bund schweizweit wichtige Bauprojekte. Im aktuellen Programm der 4. Generation will der Bund im Zeitraum von 2024 bis 2027 geplante Massnahmen im Kanton Zürich mit 430 Millionen Franken unterstützen, wie der Bundesrat in seiner am Mittwoch veröffentlichten Botschaft zum Programm schreibt. Ins Limmattal sollen 20,79 Millionen Franken fliessen. Das sind 35 Prozent der total vorgesehenen Investitionskosten von 59,37 Millionen Franken für vom Bund unterstützte Bauprojekte. Dies umfasst alle Projekte, die im Agglomerationsprogramm mit der Stufe A priorisiert werden. Massnahmen, die nur die Stufe B oder C haben, müssen beim nächsten Agglomerationsprogramm erneut eingereicht werden.

Rund die Hälfte der Unterstützungsgelder vom Bund, nämlich 10,38 Millionen Franken, sind vorgesehen für drei Abschnitte der ersten Veloschnellroute im Kanton: von Schlieren nach Dietikon, von Dietikon zur Kantonsgrenze sowie in Spreitenbach. 3,48 Millionen Franken will der Bund pauschal beisteuern, um verschiedene ­Sicherheitsaufwertungen im Strassenverkehr zu erzielen. Ebenfalls Bundesgelder erhalten sollen der Knotenausbau in der Dietiker Silbern, um den Busverkehr zu beschleunigen. Gleiches gilt für die Erschliessung des Bahnhofs Weihermatt in Urdorf, eine südliche Fuss- und Veloverbindung von Unterengstringen nach Weiningen und eine Veloroute durchs Dietiker Niderfeld.

Im Juni 2022 hatte der Bund den ersten Entwurf des aktuellen Agglomerationsprogramms veröffentlicht, der anschliessend in die Vernehmlassung ging. Voraussichtlich bis Ende 2023 wird der Nationalrat über die Kredite für die Beiträge beraten. Im letzten Juni betrugen die fürs Limmattal vorgesehenen Bundesbeiträge noch 33,71 Millionen Franken.

Dass der Betrag nun knapp 13 Millionen tiefer ausfällt, hat aber kaum damit zu tun, dass seither Projekte von der A-Priorität runtergestuft wurden. Nur die geplante Veloverbindung vom Bahnhof Glanzenberg zum Urdorfer Herweg sei auf Wunsch des Kantons auf die B-Liste verschoben worden, heisst es beim Bundesamt für Raumentwicklung auf Anfrage. Über 12 Millionen der entstandenen Differenz haben hingegen mit der fortschreitenden Planung der Veloschnellroute zu tun. Weil das Vorhaben etappiert umgesetzt werde, würden die Investitionskosten für die nächsten Jahre nun tiefer geschätzt. Deshalb hat sich auch der Bundesbeitrag stark verringert. (flo)