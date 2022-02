Verkehr A1: Die Einfahrt Dietikon wird in der Nacht gesperrt Zwischen Birrfeld und Dietikon kommt es wegen der Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen auf der A1 zu Bauarbeiten. In der Nacht auf Freitag wird die Einfahrt Dietikon in Fahrtrichtung Genf vorübergehend gesperrt.

Mit der Sperrung der Einfahrt Dietikon ist zwischen 23.30 und 3.00 Uhr nachts zu rechnen. (Symbolbild) Keystone

Im Rahmen des Projektes zur Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen auf der Autobahn zwischen Birrfeld und Dietikon stehen Bauarbeiten an, die zu Verkehrsbeeinträchtigungen und einer Nachtsperrung der Einfahrt Dietikon in Fahrtrichtung Genf führen. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Mittwoch mitteilte, werden auf der A1 sowohl im Bereich des Anschlusses Dietikon als auch bei der Verzweigung Birrfeld neue Stahlportale zum Anbringen von Signalisationen erstellt.

Die Arbeiten führen in diesen Bereichen in der Nacht von heute Donnerstag auf morgen Freitag zu Verkehrsbeeinträchtigungen und kurzzeitigen Sperrungen. Die Einfahrt Dietikon in Fahrtrichtung Baden muss aus Sicherheitsgründen für die Nacht gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet. Der Beginn der Sperrung ist gemäss Astra auf 23.30 Uhr terminiert. Aufgehoben wird sie um 3 Uhr. Die Umleitungen werden signalisiert. (liz)