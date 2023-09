DIETIKON Mit dem Handgelübde ins Korps – die Stadtpolizei erhält fünf neue Mitarbeitende In der Taverne zur Krone traten am Freitag fünf Polizistinnen und Polizisten unter Ablegung eines Handgelübdes in das Korps der Dietiker Stadtpolizei ein. Vereidigt wurden sie von Stadtpräsident Roger Bachmann.

4 Bilder 4 Bilder Gutgelaunt fanden sich die Mitglieder der Stadtpolizei nach der Feier zum Gruppenfoto ein. TAlex Spichale

«Als Polizistinnen und Polizisten seid ihr an der Konfliktlinie einer vielfältigen Gesellschaft unterwegs», sagte die Dietiker Sicherheitsvorsteherin Catherine Stocker (Die Mitte) am Freitagnachmittag bei der Vereidigung der neue Stadtpolizistinnen und -polizisten. Damit unterstrich sie die Verantwortung, welche die neuen Mitarbeitenden im Rahmen ihrer zukünftigen Tätigkeit tragen werden. Die Polizistinnen und Polizisten sähen sich einer individualisierten Gesellschaft gegenüber, in der Normen in Frage gestellt oder gar neu ausgehandelt werden, so Stocker.

Vier Polizistinnen und ein Polizist legten kurz nach diesen Worten in der Taverne zur Krone einen Handschwur beim Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann (SVP) ab. Dominik Brönnimann und Simone Weber treten der Polizei bei, während Claudia Meier in den Assistenzdienst eintritt. Leoni Petrovic und Florije Asllani schliessen sich der Verwaltungspolizei an.

Catherine Stocker unterstrich weiter, dass von den neuen Polizistinnen und Polizisten nicht bloss ein stures Befolgen von Gesetzen verlangt werde, sondern auch ein moralischer Kompass, der sie in denjenigen Situationen leitet, in denen das Gesetz nicht greift. Auch dürfen die Polizistinnen und Polizisten nie vergessen, dass ihnen an gewissen Orten sehr genau auf die Finger geschaut werde.