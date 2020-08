Verändert die Maskenpflicht das Kaufverhalten? Die Ladenbesitzer gehen unterschiedlich mit der neuen Regel um

Wer ab heute im Limmattal einkaufen geht, muss eine Schutzmaske tragen. So sieht es die bis Ende September geltende kantonale Regelung vor. In der Region wird dies unterschiedlich aufgenommen. «Ich komme jetzt noch vorbei, morgen gilt ja die Maskenpflicht», sagte eine Kundin gestern zu Malaika Weber. Sie führt ihren Schmuckladen Lieblingsstück an der Dietiker Bahnhofstrasse.

Der Satz spiegelt das wider, was Weber befürchtet hatte. «Für mich ist klar, dass sich die Anzahl der Kunden mit der Maskenpflicht dezimieren wird», sagt sie. Besonders ältere Menschen würden die Einkaufsläden vermehrt wieder meiden. Die Maskenpflicht schüre Ängste. Aber es sei besser als ein erneuter Lockdown. Sie stelle sich nun der Herausforderung mit der Maskenpflicht. Sie findet aber, dass kein «Kantönligeist» herrschen solle. «Die Kantone sollten alle die gleichen Pflichten haben», sagt Weber.

Die Maskenpflicht sei knifflig. Sie habe das Glück, dass Ihr Lokal relativ gross sei, womit auch die Abstände eingehalten werden können. «Wir verschenken auch Masken und haben unser Lager aufgestockt», sagt sie. Das sei für sie kein Thema. Vor der Zwangsschliessung habe sie sehr gute Zahlen geschrieben. «Wir haben treue Stammkunden und ein gutes Repertoire», sagt sie. «So konnten wir ein gutes Polster anlegen und das hilft uns über diese schwierige Zeit hinaus.»

Eine besondere Maske soll zum Schmunzeln bringen

«Wir haben uns kurz vor diesem kantonalen Beschluss bereits intern entschieden, dass wir eine Maske anziehen werden», sagt Corinne Frischknecht, Inhaberin der Buchhandlung Scriptum. «Wir bilden Lehrlinge aus und da kann die Abstandsregelung manchmal nicht eingehalten werden.» Sie erwarte von den Kunden keinen grossen Widerstand. «Gratismasken werden wir nicht anbieten», sagt sie. Man könne aber zur Not eine kaufen. «Wir versuchen, das Ganze mit Humor zu nehmen.» Deshalb seien für die Mitarbeiterinnen Stoffmasken mit dem Spruch «Wir tragen Bücher, ähm, Masken» in Produktion. Dies werde hoffentlich zum Schmunzeln anregen, sagt Frischknecht. Sie wolle nicht Polizistin spielen. Es sei nicht so einfach, Kunden, die sich nicht daranhalten, wegzuweisen. «Ich vermute, dass die Maskenpflicht auch in den Läden zu einer Selbstverständlichkeit wird.»