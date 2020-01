Urdorfer Schüler mit grossem Erfolg: sie holten den Kategoriensieg

In Huttwil nahmen am Samstag acht Urdorfer Sechstklässler an den Halbfinals des nationalen Schüler-Eishockeyturniers Postfinance-Trophy teil. Den Halbfinalplatz hatten sich die acht Jungs, die unter dem Namen «Urdorfer All Stars» spielen, mit ihrem Sieg in der Kategorie A am beliebten Schülerturnier in Urdorf am 8. Dezember – eines von 23 Vorrundenturnieren – gesichert. Mit zwölf Punkten aus vier Spielen holten sie sich nun auch in Huttwil den Kategoriensieg. Damit gehören sie nun zu den vier besten Teams der Schweiz und nehmen am 16. Februar in Kreuzlingen am Finalturnier teil. (deg)