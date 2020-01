Urdorfer Europameister nahm in Paris seinen Pokal entgegen

Grosse Meister verdienen eine grosse Kulisse. Und so lud der Internationale Automobilverband (FIA) am Samstag in den grossen Park an der Champs-­Élysées in Paris, gleich neben der Place de la Concorde. Im 179 Jahre alten Pavillon Gabriel fassten die besten Fahrer der historischen Rennserien ihre Pokale. Mit dabei, im Anzug und mit Krawatte: Bruno Weibel.

Der Urdorfer Rennfahrer hatte 2019 die FIA-Lurani-Trophy in der Formel Junior gewonnen. In seinem Lotus 22 und mit der Rennnummer 68 holte er 54 Punkte und verwies den Briten Cristian Besley und den Italiener Daniele Salodini auf die Ränge 2 und 3.

Den Pokal hat Weibel nun in seinem Geschäft aufgestellt; die Schaffner Racing GmbH im Birmensdorfer Industriegebiet Ristet. Dort hat der 41-Jährige seine grosse Trophäensammlung. Wobei: In seinem Estrich in Urdorf stapeln sich zahlreiche weitere Pokale, die er schon vor vielen Jahren gewonnen hatte.

Auch wenn er bereits zum vierten Mal in Paris eine Trophäe abholte: Weibel hat den Anlass richtig genossen, bei dem knapp zwei Dutzend Trophäen verteilt wurden. «Man trifft viele Fahrer, auch aus anderen Kategorien. Und Funktionäre. Es macht Spass, sich fernab der Rennstrecke zu sehen und einfach ein bisschen quatschen zu können», sagt er. Angereist war er mit dem TGV, trotz seiner Liebe zu Verbrennungsmotoren. «Mit dem Zug nach Paris ist einfach viel entspannter», sagt er. Und Entspannung hat er sich nach der Saison 2019 verdient.