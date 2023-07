Urdorf/Dietikon Die Stadtjugendmusik Dietikon hat jetzt drei frischgebackene Marching-Band-Weltmeister Drei junge Urdorfer gewannen mit der showband.CH einen Titel an der Weltmeisterschaft der Marching Show Bands in den USA.

Glückliche WM-Sieger: die drei Urdorfer Janis Bürgler sowie Cedric und Joel Rieser. Bild: zvg

An dieses Erlebnis werden sich die drei jungen Mitglieder der Stadtjugendmusik Dietikon noch lange erinnern: Vergangene Woche nahmen Janis Bürgler sowie Cedric und Joel Rieser in den USA an der Weltmeisterschaft der Marching Show Bands teil. Die drei jungen Urdorfer sind zusammen mit rund 50 weiteren Musikerinnen und Musikern aus der Deutschschweiz Teil der showband.CH, eine von zwei Schweizer Formationen an der WM. Die aus Musik, Rhythmik und Tanz zusammengesetzte Jugendband nimmt sich die in den USA und in Kanada weit verbreiteten Marching Bands zum Vorbild.

Die drei Urdorfer Joel und Cedric Rieser und Janis Bürgler spielen in der Stadtjugendmusik Dietikon. Bild: zvg

Am Montag vor einer Woche flog die Truppe mitsamt Instrumenten nach Washington und von dort aus weiter mit dem Reisecar zum Austragungsort Buckhannon in West Virginia. Nach der Eröffnungszeremonie am Mittwoch vor einer Woche zeigte die Showband.CH am Donnerstagabend in der Disziplin «Field Parade» eine geniale Leistung. Völlig unerwartet holte sich die Band den Sieg und damit den Weltmeistertitel.

Am Freitagmorgen stand die Vorrunde in der Disziplin «Field Show» auf dem Programm. Auch hier erhielt die showband.CH gute Noten und qualifizierte sich für den Final. Dort erreichte sie den guten fünften Platz. «Das ist eine grossartige Leistung, denn die Showbands aus Ländern wie Kanada, Taiwan und anderen Ländern sind unglaublich stark», sagte Cedric Rieser am Mittwoch bei der Rückkehr am Flughafen Kloten. Janis Bürgler ergänzte: «Mit der Showband.CH war es eine megaschöne Woche, die wir alle total geniessen konnten.» Dabei hätten sie viele neue Freunde dazugewonnen, mit denen sie bestimmt noch lange in Kontakt bleiben werden, so der Trompeter.

In Aktion sieht die Marching Band richtig dynamisch aus. Bild: zvg

Am Samstagmorgen starteten die drei Urdorfer mit ihrer Band in der «Great Feature Parade of Nations». Das ist ein Umzug, bei dem die Bands ebenfalls bewertet werden. Hier lieferten sie erneut voll ab und erreichten den hervorragenden zweiten Platz. Den Abschluss bildete der Final in der Disziplin «Field Competition».

Auch schon am Basel Tattoo und im KKL in Luzern aufgetreten

Die showband.CH besteht aus Musikerinnen und Musikern aus der ganzen Schweiz. Die Band formiert sich jeden Frühling neu und studiert jährlich eine neue Show ein, welche sie an verschiedenen Anlässen zum Besten gibt. Spektakuläre Auftritte gab es in der Vergangenheit unter anderem schon am Basel Tattoo oder im Kunst- und Kongresshaus in Luzern.

Dieses Jahr stand nun mit der WM in den USA ein absolutes Highlight auf dem Programm. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, musste die Band ein Bewerbungsvideo einreichen. Vor der Weltmeisterschaft folgten dann drei intensive Probeweekends im thurgauischen Berg und im bündnerischen Disentis, um ihre Show einzustudieren.