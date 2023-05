Urdorf/Affoltern am Albis Säuliämtler Filialabteilung der Kanti Limmattal wird konkret Der Kanton Zürich und die Stadt Affoltern am Albis informieren am Montag, wo genau die Säuliämtler Filiale der Kanti Limmattal hinkommen soll. Nach Urdorf soll Affoltern der zweite Standort dieser Kanti werden.

In Zukunft auch in Affoltern am Albis? Im Bild die letzte Maturafeier der Kantonsschule Limmattal am 7. Juli 2022. Bild: Severin Bigler

Die Anzahl Mittelschülerinnen und Mittelschüler im Nachbarbezirk Säuliamt hat in den letzten Jahren stärker zugenommen als erwartet. Diese Jugendlichen pendeln zurzeit nach Urdorf zur Kantonsschule Limmattal oder aber zu verschiedenen Gymnasien in der Stadt Zürich. Um insbesondere die Mittelschulen in der Stadt Zürich zu entlasten, soll in der Säuliämtler Bezirkshauptstadt Affoltern am Albis für rund 650 Schüler eine Filialabteilung der Kanti Limmattal errichtet werden.

Diese Pläne werden nun konkreter. Denn die kantonale Bildungsdirektion von Regierungsrätin Silvia Steiner (Mitte) und die kantonale Baudirektion von Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) laden nun – gemeinsam mit dem Affoltemer Stadtrat – die Bevölkerung des Bezirks Affoltern zu einer Informationsveranstaltung ein. Sie wollen am Montag, 8. Mai, um 19.30 Uhr im Kasinosaal am Marktplatz 1 in Affoltern über den Standort der Filiale und die Überlegungen dahinter informieren. Dies teilten der Stadtrat von Affoltern am Albis und der Kanton kürzlich gemeinsam mit.

Die Kantonsschule Limmattal feiert dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum; sie begann einst auch als Filialabteilung einer anderen Kantonsschule. Am 24. April 1973 war die Kanti Limmattal als Filialabteilung der Kantonsschule Freudenberg eingeweiht worden.