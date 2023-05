Urdorf Gemeinde hat den Zugang zum Roten Platz vereinfacht Der Sportplatz im Urdorfer Zentrum kann ab sofort über die Urdorfer Gemeindewebseite reserviert werden. Öffentlich zugänglich, wie dies eine Petition fordert, ist er aber weiterhin nicht.

Tartan-Sportplatz im Urdorfer Zentrum Bild: zvg

Ab sofort kann der rote Tartan-Sportplatz im Urdorfer Zentrum auch digital und ohne Vorlaufszeit über die Urdorfer Gemeindewebsite reserviert werden. Dies teilte der Gemeinderat am Donnerstag mit. Gegen das Vorzeigen der per Mail verschickten Bewilligung könne dann der Schlüssel für den Sportplatz direkt an der Hallenbad-Kasse im Zentrum Spitzacker abgeholt werden. Dies ist während der ordentlichen Öffnungszeiten des Hallenbads möglich. Vereine, die den Sportplatz regelmässig mieten möchten, können laut Gemeinderat Jahresmietverträge abschliessen und erhalten für die Mietdauer einen Zugangsschlüssel.

In den letzten Jahren sorgte der Rote Platz in Urdorf immer wieder für Aufregung. Nach vielen Problemen mit Vandalismus, Lärmbelästigung und Littering sperrte die Gemeinde im Juli 2022 den Sportplatz, der zuvor für alle öffentlich zugänglich war. Seither steht er nur noch Sportvereinen und dem Schulsport zur Verfügung. Private müssen den Platz vorgängig reservieren, wenn sie ihn nutzen wollen. Das sorgte wiederum für Unmut in der Bevölkerung. 446 Personen unterstützen im Januar 2023 eine Petition des Vereins Jugendförderung Urdorf, die forderte, dass der Platz im Zentrum wieder frei zugänglich wird. (flo)